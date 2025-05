La supresión del efectivo

Se escuchan voces que auguran la desaparición del dinero ‘en efectivo’. Parece algo que la modernidad imponga como un avance. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad. Porque en todo caso cabría preguntarse: ¿avance hacia dónde?… Siendo la respuesta: hacia una pérdida de libertad y de privacidad; ante lo que debiéramos colocarnos a la defensiva, si queremos preservar los valores que con ello se perderían.

Cuando pagamos en forma digital todo queda registrado. Y con la información generada se puede llegar a conocer hasta lo que pensamos. Si bien es verdad que actualmente la mayoría de las transacciones comerciales se realizan de modo digital, todavía tenemos la opción de pagar mediante dinero en metálico, aunque sea sólo hasta cierto límite, dependiendo de quiénes sean las partes de la transacción: hasta 1.000 euros cuando una de las partes es un empresario o profesional; hasta 2.500 euros para pagos entre particulares; y hasta 10.000 euros si el pago lo realiza una persona física no residente fiscal en España y que no actúa como empresario o profesional. A estas limitaciones, aunque insuficientes, no las debiéramos desaprovechar. Sin dejar de luchar por su ampliación.

¡Pero cuidado! Si se supera el límite permitido, la Agencia Tributaria puede imponer sanciones de hasta el 25 % del importe pagado. Lo que quiere decir que vamos ya adelantados en la implantación del modelo ‘sin efectivo’.

Imaginémonos que todo lo que compráramos quedase anotado en un registro. Este día nuestra privacidad habría desaparecido. Si todos los pagos tuvieran que ser digitales, nuestro dinero, siempre se movería a través de intermediarios. Pudiéndonos ver, en un momento dado, privados de acceder a nuestro dinero; tanto efectivo como digital. Pues no solo estaríamos expuestos a que el banco pudiera negarnos el acceso a nuestra cuenta, sino también a que los intermediarios pudieran bloquear las transacciones. Además, hay que tener en cuenta que si solo hubiera dinero intangible, éste estaría alojado virtualmente en un registro que si fallara (pensemos en un apagón importante) podría dejarnos sin dinero. Además de su facilidad de expropiación o sabotaje informático.

Lo que nos lleva a la conclusión de que sin el derecho a usar nuestro dinero en efectivo somos demasiado dependientes del sistema. En suma: sin dinero en efectivo somos menos libres. ¡Mucho cuidado, pues, no es broma!