Mi bala perdida

E n el año 2000 con motivo de un viaje a Egipto por motivos laborales transitaba por una carretera en dirección al desierto. El conductor que me hacía de guía ralentizó la marcha y entre el poco inglés que él hablaba y el poco que yo entendía me indicó que había un grupo más o menos terrorista a unos metros que impedía el paso de los vehículos, salvo algunas excepciones. Le pregunté por las excepciones y me dijo que «excepcionalmente» pueden pasar quienes pagan.

Al llegar al lugar donde se encontraban los mercenarios o terrorista armados con fusiles y metralletas nos detuvimos. El chófer me indicó que el paso estaba prohibido, pero mi misión era seguir hasta un punto determinado del Wadi El Rayan así que le dije que comunicara al terrorista que pusiera precio para hacer una ‘excepción’. El tipo del fusil llamó a través de un walki a otro terrorista de mayor rango y éste se presentó diciendo que tratar de comprar el paso por esa carretera era más o menos un insulto. Le enseñé un puñado de billetes a modo de disculpa y entre gritos y menosprecios los cogió. El tipo era terrorista, pero no tonto. Nos permitió seguir. El chófer sudaba de miedo y no de calor pese a estar a 50 grados. Al arrancar le dije que se detuviera y llamé de nuevo al capo de los mercenarios. Regresó de malas maneras. «Necesito un recibo», ya que temía más llegar sin un tíket que el fusil del maleante. El terrorista sonrió y me enseñó que el único recibo que podía darme era una bala. Alargué la mano y me dio el proyectil. De eso hace 25 años. Perdí la bala en una mudanza. Nunca me lo perdonaré. Ese proyectil era el símbolo a un tiempo pasado mucho mejor que este donde no había móviles con datos, ni GPS, ni redes sociales, ni gilipolleces de inteligencia artificial ni la basura de internet. Si querías algo tenías que ir a buscarlo, aunque el precio fuera una bala perdida.