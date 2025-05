Se puede decir que apenas probé lo que es vivir en una dictadura, porque era una niña aún a la muerte de Franco, pero tengo grabados a fuego algunos recuerdos que, estoy segura, ninguno de los niñatos de la España de hoy pueden ni imaginar. Por ejemplo, policías saliendo enloquecidos de sus furgones, armas de fuego en mano, para disparar balas de verdad a la multitud que celebra una fiesta. Con resultado de muerte. Sí, eso pasaba en mi infancia y en mi tierra. Por ejemplo, controles en carretera de la Guardia Civil con disparos de balas de verdad y resultado de muerte. Torturas brutales en todas las comisarías.

Por supuesto no se podían decir según qué cosas y el riesgo no era que te cancelaran en las redes sociales, como ahora, sino acabar en la cárcel o en una cuneta. No podías abortar ni divorciarte, ni siquiera votar, y el simple hecho de llevar demasiado escote o una falda muy corta era, además de pecado, motivo de defenestración. Había terrorismo y contraterrorismo y miedo, mucho miedo durante mucho tiempo. Por eso se me levantan las cejas cuando leo cosas como esta: «Mucha gente se está planteando escaparse de Europa porque la situación no pinta nada bien. (…) Inseguridad. Migraciones que colapsan. Fascismo. (…) Medidas castrantes. Control total. Cero libertades».

Lo escribe en una red social un argentino que sospecho que nunca habló con sus padres y abuelos sobre lo que de verdad son medias castrantes, cero libertades y control total, cuestiones bien conocidas también en su país. Lo terrorífico de no conocer la historia es que cada generación cree que lo está inventando todo. Si a alguien le parece que lo de ahora es control y falta de libertades, que coja un libro y se ponga a estudiar.