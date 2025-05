Sobre la actitud remisa, flexible y comprensiva del PP con la atroz matanza interminable de Israel no tengo opinión; otras cosas sí, pero no opinión. Sabemos cómo es la derecha española, sobre todo cuando no gobierna, se le va la olla y entra en estado de ignición, pero que a estas alturas del mayor genocidio del siglo, un asesinato masivo que jamás será olvidado, todavía no hayan sido capaces de expresar un tibia condena, y se opongan con fiereza a cualquier declaración del Gobierno, aunque no pase de simbólica, es algo que me deja estupefacto.

Considerando que Israel acusa de terrorismo y antisemitismo no sólo a toda la izquierda y la socialdemocracia del mundo sino también a la ONU y a los trabajadores humanitarios, a los que asesina en masa, este comportamiento contemplativo, cuando no de apoyo, resulta incomprensible. Se puede entender que lo haga Alemania, por oscuras razones históricas que no vale la pena explicar, o Estados Unidos, cuyas razones históricas, no menos oscuras pero diferentes (ah, la historia), tampoco hace falta recordar.

Que la ultraderecha mundial se haya vuelto ahora sionista, colonialista y defienda las masacres, era de esperar. ¡Pero el PP…! ¿Por qué? ¿A qué viene eso? Se dice, y se dice mucho, que sólo por llevar la contraria al Gobierno y exhibir la inmoralidad y corrupción de Sánchez, pero no me lo puedo creer. O sólo me lo creo a ratos, en ciertos momentos, como cuando su líder Feijóo, por ejemplo, corrige a un portavoz que se ha ido de la lengua y declarado intolerable esta matanza.

Ante un acontecimiento así, televisado a diario desde hace más de un año, sólo se puede estar en contra, a favor o, como la mayoría en Occidente, hacerse el distraído y mirar a otra parte. ¿Y qué hace el PP? No se sabe, pero no me puedo creer que sea, como repiten muchos (hasta yo lo he repetido), sólo para irritar al Gobierno. Sería demasiado miserable. Claro que si no es por eso, es peor todavía. Espantoso. Así que ahora mismo no tengo ninguna opinión sobre el PP, y la derecha española en general, al menos en relación con los hechos más importantes, y horrendos, del siglo XXI. Quizá tengo otras cosas, pero no opiniones. Y eso que me esfuerzo.