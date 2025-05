La escuela, culpable

Dentro de la intensa y valiosa actividad formativa que, con total éxito, desarrolla el ICAIB, se ha impartido esta semana una en torno a la responsabilidad de los centros de enseñanza en los casos, por desgracia no infrecuentes, de acoso.

Con el fin de llegar a más público del estrictamente jurídico, se decidió extender la invitación a colectivos del sector educativo, desde la Conselleria hasta directivos y Amipas de centros. Se congregó, pues, telemática y presencialmente, una nutrida audiencia deseosa de obtener una información/formación que les resultase útil en el complejo día a día de los colegios, abrumados por una burocracia que les aleja de su auténtica función.

Sin embargo, el salón de actos de la institución colegial acabó siendo escenario del más sonrojante de los bochornos que servidor haya sentido a lo largo de 35 años de trayecto profesional. Si el primer ponente fue solo soporífero -saber mucho derecho no te hace ameno-, la guinda del pastel llegó cuando tomó la palabra el segundo de este tándem invitado por el ICAIB.

Carlos Gómez-Jara sorprendió a los asistentes con una infumable y hasta, en algunos pasajes, violenta diatriba, completamente ajena a cualquier contenido jurídico, y mucho más alejada aún de la buena educación, en la que, tomando el rábano por las hojas y demostrando una irracional aversión y un profundo desconocimiento sobre el funcionamiento real de los centros educativos, cargó sobre estos, con especial inquina, toda responsabilidad por la existencia de casos de acoso, animando a una audiencia estupefacta, avergonzada -genuina vergüenza ajena- y, en muchos casos, directamente ofendida, a denunciar a los colegios ante los Juzgados de Instrucción como supuesto único medio eficaz para acabar con esta lacra.

Tal soflama fue acompañada, cómo no, por su dosis de demagogia barata -llegando a leer el ponente (?) la tristísima carta de un menor que acabó quitándose la vida- y exigiendo que cada aula cuente con un profesional a sueldo responsable de prevenir el acoso, financiado no se sabe cómo, porque de eso don Carlos sí que evidenció que no sabía nada de nada. Parecía, simplemente, una acción comercial de captación de víctimas predispuestas.

Más allá de lo lamentable del hecho, y de que desearía que el decano del ICAIB, Martín Aleñar, trasladara una disculpa a la comunidad educativa por haberla invitado a ser públicamente insultada -obviamente, con la mejor de las intenciones, que de eso no cabe ninguna duda-, lo cierto es que denota el clima en el que tiene que trabajar la escuela: Muchos enemigos declarados y pocos colaboradores. Por supuesto, ni una palabra de los centenares de casos que en materia de convivencia resuelven los centros cada día, ni del papel, en la génesis de los menores acosadores, de las familias o sus sucedáneos. Por lo visto, el acoso se enseña en clase.

La reflexión es que hemos destruido la familia para sustituirla por una amalgama de yoísmos y una sublimación de espurios e inmediatos intereses individuales, desterrando en casa conceptos como el sacrificio, la disciplina, el valor del grupo o la gestión de la frustración.

Y luego pretendemos que sea la escuela, los docentes, los que arreglen, bajo amenaza de querella, todo este desaguisado.