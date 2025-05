Aguiló i Llompart, dos homenatges

Josep Maria Llompart sabia dir els poemes com ningú. Transmetia passió, emotivitat continguda. El record com si fos ara recitant Marian Aguiló. Concretament dos versos. Endevineu quins...? Sí, els mateixos: «Poble que sa llengua cobra/ se recobra a si mateix». En la seva veu, adquirien el valor d’un clam a la dignitat. Sovint, en converses d’amics, feia referència a una pel·lícula de Rossellini, El general de la Rovere, protagonitzada per Vittorio de Sica, al qual admirava. El De Sica de Rossellini és un vividor que per interès personal fa passar-se per cap de la resistència a la Itàlia controlada pels nazis i acaba per deixar-se afusellar en adonar-se que representa, sense proposar-s’ho, la dignitat d’un país oprimit. Això, dignitat. He repetit la paraula.

A Llompart el meravellava la dignitat en majúscules del fals general. Igualment la que expressen els versos de Marian Aguiló. «Cap nació pot dir-se pobre...» En fi, ja els coneixeu. Si l’evocació de Llompart em condueix a un dels pares del redreçament de la llengua catalana, com qualificava Pompeu Fabra a Aguiló, és per a recordar que aquest, Aguiló, va néixer el maig de 1825, exactament un segle abans que Llompart. És a dir, que el centenari d’un, coincideix amb el bicentenari de l’altre. El marbre que recorda, en el carrer de les Monges, a l’autor d’Aubada, va ésser inaugurat el 24 de maig de 1925 en un acte de força relleu social i literari. Va ésser promogut per l’Associació per la Cultura de Mallorca, aleshores presidida per Emili Darder i amb Francesc de Sales Aguiló exercint de secretari. Volgueren fer-se presents a l’homenatge poetes consagrats com Joan Alcover, Maria Antònia Salvà o Guillem Colom i viatjaren des de Barcelona Fabra, Xammar i Josep Maria de Sagarra. Gairebé tots ells prengueren la paraula. Tanmateix, qui va encetar els parlaments va ésser el batlle de Palma, Alfredo Llompart, amb una lloança encesa de les cultures regionals pel fet que cada una d’aquestes cultures és una perla que s’encasta en aquest collar esplendorós que anomenem Espanya. Res de nou. Coneixem aquesta mena de discurs oficialista, oportunista i superflu. Alfredo Llompart havia crescut políticament a l’ombra de Jeroni Massanet, més endavant va afiliar-se a la Unió Patriòtica de Primo de Rivera, i crec recordar que a partir del cop d’Estat de 1936 va fer part dels tribunals depuradors de magisteri. En fi...! Parlàvem de les casualitats de calendari que s’estableixen entre dos homenots de la cultura catalana com són Marian Aguiló i Josep Maria Llompart. Podem referir-nos a una cursa de relleus...? I tant! Fins fa no res els nadons solien batejar-se l’endemà d’haver nascut, així que probablement, mentre a casa del coronel Llompart celebraven el bateig del petit José María, a dues passes d’allà (del carrer de la Missió, on va néixer Llompart, al de les Monges hi ha un alenar), es retia homenatge a un intel·lectual de volada que havia posat el seu saber i esforç al servei del país. Simbòlicament, aquell maig de 1925, Aguiló li passava el testimoni a Llompart. In Memoriam és un poema que Sagarra va dedicar a Aguiló. Em plau reproduir-ne els darrers versos: «Marian Aguiló! Àguila vera,/ mallorquí i català, soldat i sant,/ si vas teixir-nos la millor bandera/ siga per tu nostre record més gran». També podem dedicar-los a Llompart, és evident.