Eros y ADSL

El otro día, en uno de esos grupos de WhatsApp en los que uno está metido y en los que se habla de todo menos de lo que se tiene que hablar, surgió el tema de cómo las mentes de mi generación que se dedicaron al proceloso mundo de la informática dedicaron todos sus esfuerzos a crear y desarrollar una tecnología que durante nuestra más tierna juventud estaba en pañales, es decir, una época en la que ni siquiera existía una forma de conexión rápida que permitiese acceder a contenidos más o menos interesantes de lo que por aquel entonces llamábamos «autopistas de la información».

Y es que ese era precisamente nuestro anhelo, es decir, poder llegar a consultar de forma rápida y eficaz toda la información que nos diera la gana, y a la que teníamos muchas ídems de llegar. Por eso, uno de los citados compañeros del grupo comentaba cómo en aquel entonces él había llegado a conseguir descargarse vídeos de tres segundos de duración, uniéndolos unos con otros y colocándolos en bucle para poder apreciar el contenido de los mismos.

Y mira por dónde que eso me hizo pensar acerca de todas las posibilidades que tenemos hoy en día para poder consultar cualquier dato de forma inmediata y ver todos los vídeos que queramos de todas las temáticas que nos apetezcan, y aún así, no se puede decir que hayamos mejorado en tantas cosas como creíamos que íbamos a mejorar… incluyendo al Eros, un campo que como siempre, no le interesa a nadie más que a cuatro disolutos como quien esto escribe y firma.