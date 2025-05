El crit silenciat dels infants de Gaza: no és una guerra, és una massacre

Hi ha imatges que ens trencaran per sempre. Ulls infantils esquinçats pel terror, cossos petits soterrats sota runes, crits desesperats que no arriben enlloc. Gaza avui no és només un territori devastat: és un cementeri d’infàncies. I la pregunta és: fins quan callarem?

Mentre escrivim aquestes paraules, hi ha nins que ploren entre explosions, que veuen morir els seus pares, que són víctimes d’una brutalitat que cap infant hauria d’arribar a conèixer. Els seus dibuixos són tancs, sang i drons. Els seus somnis, un dia de silenci, una nit sense por. La seva única condemna? Haver nascut palestins.

Això no és un conflicte. És una massacre. És un genocidi. És una neteja sistemàtica. I el que és més terrible: ens ho volen presentar com una normalitat. Ens volen fer creure que hi ha justificació per matar criatures. Però no. La infància no es bombardeja. La infància es protegeix. No hi ha guerra, ni estat, ni ideologia que pugui legitimar el patiment d’un infant.

Israel ha traspassat tots els límits. Amb el suport tàcit o explícit de governs occidentals, ha imposat sobre Gaza una política d’anihilació que té nom i cognoms. No és autodefensa. No és resposta. És una doctrina de venjança i de domini. És un règim que decideix, cada dia, que la vida d’un infant palestí no val res. I mentrestant, el món calla. Callen els que haurien d’actuar. Callen i, amb aquest silenci, són còmplices.

No hi ha pau possible mentre es continuï legitimant la destrucció d’un poble sencer. No hi ha drets humans possibles mentre se seleccioni quines vides mereixen ser plorades. I sobretot, no hi ha justícia si s’exterminen infants amb el consentiment d’un món que es diu civilitzat.

Els infants de Gaza no són danys col·laterals. Són vides plenes, somnis trencats, futurs que ja no seran. Són el crit més pur contra la deshumanització. I nosaltres, què feim? Continuarem callant? Continuarem desviant la mirada mentre nins i nines són assassinats cada dia davant les càmeres?

És aquí on ens hem de mirar com a societat. Des d’aquestes illes, on sabem què és la repressió, l’exili, la fam, no podem tolerar la barbàrie. Tenim el deure moral i polític d’alçar la veu. Perquè defensar la infància palestina és defensar la humanitat sencera. En la mesura que siguem capaços de protegir aquests infants, protegirem també els infants del món.

Aquest crit va per vosaltres, ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes: no callem. No siguem còmplices. No accepten que la vida d’un infant palestí valgui menys. Exigim que aturin aquesta barbàrie. Que no hi hagi més nins enterrats sota la indiferència.

Cada vegada que un infant mor a Gaza, mor una part de la nostra humanitat. I si no som capaços d’aturar això, haurem fracassat com a civilització.

a infància no es mata. Es defensa. S’estima. I s’aixeca la veu per ella. Sense excuses. Sense silencis. Sense por.