Adiós, Pepe, adiós

Luka Modric ha dicho adiós al Real Madrid, Ancelotti se marcha a Brasil para dirigir la Canarinha y los franceses le han hecho a Rafa Nadal un homenaje de despedida en Roland Garros digno del deportista y de la persona. Pero si tengo que emocionarme con algo hasta el punto de que se me salten las lágrimas, no puedo menos que hacerlo con la retirada de Pepe Reina del fútbol este mismo fin de semana.

Pepe Reina se ha retirado del fútbol tras jugar su último partido con el Como en la liga italiana y, aunque ha sido un alivio, me he dado cuenta también de que en su momento llegué a ser muy injusto con él. Lo fui hasta el punto de que casi llegué a alegrarme de la derrota de España ante Chile en la fase de grupos del mundial de 2014 solo porque nuestra eliminación nos aseguraba al menos no tener que volver a sufrir, caso de haber ganado de nuevo el campeonato, otra de esas multitudinarias y lamentables celebraciones con Pepe subido al escenario contando a gritos sus todavía más lamentables chistes de camareros.

Un mundial y dos eurocopas debían ser suficientes para cualquiera con cierto sentido del ridículo y el mal gusto. Pero entonces no sabía que un día, una década después, volveríamos a ganar un torneo importante y, con Pepe ya fuera de la selección, quién subiría al escenario sería Morata y la pérdida de papeles sería incluso peor.