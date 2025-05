La percepción del turismo

Los tres primeros lunes de mayo me han permitido retomar mi interacción con una gran iniciativa denominada Universitat Oberta per a Majors (UOM). Permitan que también use el concepto mayores, a sabiendas de una discutida terminología que difícilmente pueda describir las experiencias y el camino recorridos durante la vida. El compromiso de la institución con la formación a lo largo de la vida y la vertebración cultural del territorio bajo el lema La UOM arreu de Mallorca me ha llevado a compartir reflexiones sobre una pregunta que tiene una respuesta fácil y clara: ¿Es la normativa turística la solución o el problema de los retos que afronta la Mallorca del presente? La diversidad de los tres municipios ha sido muy enriquecedora, tanto como las distintas sensibilidades y trayectorias de los asistentes.

Me pregunto si en el diseño y estrategia que estamos buscando y deberíamos consensuar (especialmente a nivel político) se ha tenido en cuenta el pensamiento y visión de aquellos que vieron y fueron parte del boom turístico o sufrieron las duras consecuencias de un cambio de modelo que arrasó la agricultura y la industria como motores de estas islas. En cada encuentro queda muy patente la preocupación por la situación de unos jóvenes que tendrán que afrontar unos retos similares (pero en un contexto muy distinto), la turismofobia o la dificultad de mantener un patrimonio que ha vertebrado toda una vida de sacrificio, trabajo y esfuerzo. He comprobado las incomodidades que supone morir de éxito y conseguir el deseado progreso y mejora (claramente traducido en embellecimiento urbano, transformación comercial y ventas a extranjeros) frente a otras situaciones donde el turismo aporta valor a unos municipios del interior que sin grandes hoteles requieren de las aportaciones adicionales del Consell para poder ofrecer unos servicios públicos mínimos y de calidad. Aquí una de las grandes críticas y un oxímoron: con unos presupuestos elevados las administraciones son incapaces de ofrecer prestaciones suficientes o positivamente valoradas; han sido recurrentes los atascos en la carretera y hemos recordado que hace unas décadas no existía (entre muchas otras cosas) la cirugía cardíaca en nuestro territorio. Las preocupaciones por la falta de seguridad física y también jurídica han sido una constante en el debate y ello pesa mucho más que la bonanza turística, siendo un interés general prioritario. Hemos hablado de la contraposición de intereses generales y también explicado el rol y las potestades de los diversos poderes públicos ante una actividad tan transversal como la turística. Lejos del formato conferencia he podido enriquecerme y reafirmar que hay mucha sabiduría y experiencia que queda lejos del ruido y la superficialidad actuales. Es prioritario repensar el bienestar de todos los que nos han brindado un presente privilegiado con el que no sabemos qué hacer y que, además, lastra el imparable exceso poblacional. Espero volver a la UOM y me enorgullece que esta universidad de todos, desde su enriquecedora diversidad, sea un punto de encuentro, de reflexión, de progreso.