Habiendo visto millares de películas subtituladas, que intentan informar a los sordos de cuanto sucede en pantalla, puedo asegurar que añadir letreros acerca de la música, «música de suspense», «música intensa», «música misteriosa», «música sentimental», «música siniestra», es perder el tiempo porque ningún sordo tiene idea de qué es una música misteriosa, o inquietante, o siniestra. Sabemos, lo estamos viendo, qué es una situación de suspense, no hace falta remarcarlo, pero no qué es una música de suspense, puesto que jamás la hemos oído. Y lo mismo con cualquier otra música, triste, alegre, intensa o como quiera que sea. No se puede explicar la música con palabras, se trata de una insuficiencia lingüística obvia. Tampoco los colores, y el arte pictórico, pueden explicarse a alguien que no ve ni los ha visto nunca, de ahí que los críticos de arte hayan inventado un idioma propio, completamente ininteligible. Porque total… Los ruidos, en cambio, sí que ayudan en los subtítulos.

Crujidos, estallidos, disparos, gruñidos, quejidos… Eso sí que lo pillamos. Oírlos, no mucho, pero se entiende. En fin, que estaba viendo la otra noche una peli llena de músicas misteriosas, o de suspense, cuando aburrido de tanta información inútil, me puse a pensar en las insuficiencias lingüísticas. Sobre todo políticas, a menudo inexplicables con palabras. Decir lo contrario de lo que se está diciendo, y que sea a la vez verdad y mentira como intentan a diario nuestros políticos, es como venirle con músicas a un sordo. Y más en estos tiempos, que ya avanzó Orwell en su famosa distopía 1984, cuando se impone la manipulación, el doblepensar y la neolengua, guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza, etc. Normal que mucha gente no sepa qué les están contando, ni qué tiene que ver con lo que están viendo, y que los populismos de ultraderecha triunfen en todas partes. ¿Por qué? Porque desde el presidente de Estados Unidos a buena parte de Europa, se dejan de músicas y sólo subtitulan los ruidos. Crujidos, estallidos, disparos, gruñidos, quejidos… Eso lo entienden hasta los sordos, hasta los que nunca les escuchamos. Sin palabras. O quizá es que no me gustaba la peli.