Esperant a Sandel

Mirava la premsa aquests dies per veure si Michael Sandel deia alguna cosa sobre la decisió de Trump de retirar els fons públics a la Universitat de Harvard, com a represàlia per permetre-hi les protestes propalestines. Sandel hi va fer classes més de vint anys, i no com un professor més, perquè hi va impartir l’assignatura amb més estudiants matriculats, ‘Justícia’ (de la qual en sortí un llibre magnífic i una sèrie de dotze capítols): més de 14.000 alumnes en aquests anys i 1.115 el curs del 2007, xifres que el feren comprensible objectiu de bromes quan s’acostaven els exàmens. Els Estats Units acostumen a moure’s en la segona desena dels països del món quant a la llibertat d’expressió, però ara, amb decisions com aquesta del seu president, s’acostaran més a l’Afganistan i les monarquies despòtiques que li regalen un avió, i això no és bona notícia.

La retirada de fons federals a Harvard serà discutida judicialment (després s’hi ha afegit la supressió de beneficis fiscals, una mesura que pretén el mateix objectiu), i divendres un jutge ja bloquejà l’ordre de Trump que prohibia matricular-hi estudiants estrangers i exigia expulsar-ne els ja matriculats, en un exemple més del seu conegut i groller intervencionisme. Mentrestant, Sandel no ha respost directament, però sí ha recordat que enmig de la (falsa) meritocràcia que regna en l’ambient cal continuar dient que «La meritocràcia és un perill per la societat. El motiu és que no és pas cert que hagis aconseguit les coses per tu tot sol, sinó perquè darrere hi ha tot un estat del benestar que t’ha permès accedir a la universitat, tenir bona salut o uns drets garantits per un sistema legal. I això es paga entre tots». No cal dir que això serveix per als Estats Units i per tot el món diguem-ne civilitzat. Sandel també ha proposat «reintroduir les matèries socials en l’educació; també en les carreres universitàries, incloses les més tècniques», i si això s’hagués fet o es fa en el futur farà més probable que Trump, i més gent, coneguin aquell article de Hans Hermann Adler, del 1935, que criticava la universitat alemanya perquè s’havia tornat «massa cosmopolita i separava els estudiants del seu deure vers el poble alemany».