No lo puedo evitar

Si me pongo a pensar en lo que dijo Bill Gates hace unos días en un programa de televisión, llego a la conclusión de que hoy nada me complacería más que ser una anciana muy anciana. Para no tener que ver la que se nos avecina. Dijo: «En una década, la inteligencia artificial hará innecesarios a los humanos para la mayoría de las cosas». Fantástico porvenir. Es verdad que algunos ya somos innecesarios ahora. Aun así, me encantaría haber sido como mis padres, que jamás tuvieron que utilizar un ordenador. Pero por mucho que me concentre y me empeñe, esto no pasará.

Lo que pasará será que no voy a entender nada. Por si fuera poco, añadió que la inteligencia artificial será completamente libre y que no hace falta que seamos expertos en ella, puesto que existirán sistemas automatizados capaces de ofrecer diagnósticos y tutorías para todos. Ah, bueno… Si es así, se me quita de golpe el miedo y la ansiedad por no ser capaz de distinguir las cosas: saber cuándo algo es original del hombre y cuándo no. Si una canción –o una sinfonía, incluso– ha sido compuesta por un humano o por alguna inteligencia. Esto se puede extrapolar a todos los ámbitos (quién ha escrito realmente un libro, quién ha inventado alguna receta o ha dibujado un bodegón, pongamos por caso). Imagino que vamos a tener que aprender a utilizarla. De lo contrario, iremos flotando en un limbo de mentiras y decepciones constantes. ¿Será verdad que la IA nos va a solucionar la vida o, por el contrario, nos va a dejar sin ella? ¿Será algo solo para expertos, como médicos brillantes y maestros excepcionales? ¿Cómo será nuestra vida? ¿Tendremos algo que hacer? ¿O seremos seres innecesarios que vagan sin ningún proyecto, sin ninguna ilusión? La verdad, qué suerte tuvieron los que ya no están. Cuánto los envidio. Es algo que no puedo evitar.