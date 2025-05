A menudo se pregunta la gente y ahora qué hago. ¿Qué se puede hacer? Pregunta difícil, pero con respuesta. Si no se puede hacer nada, hay que hace un evento. Y si alguien no está en condiciones de organizarlo, siempre puede asistir a un evento. O a varios. Por eso hay tantísimos eventos, de todo tipo, en todas partes. Políticos, empresariales, tradicionales, innovadores, artísticos, deportivos, de márketing, mediáticos, judiciales, culturales, digitales…

Hasta eventos idiotas tenemos, porque todo puede ser un evento (un acontecimiento organizado), y no hay bastantes acontecimientos para tanto evento. Se ha hablado mucho de la sociedad del espectáculo, la sociedad del cansancio, la sociedad polarizada, la sociedad tecnológica, la sociedad del miedo, la sociedad del consumo y no sé cuantas sociedades más, pero muy poco de la sociedad del evento, que es la más mala de aguantar. Menudo despiste sociológico. O quizá es que sociólogos y filósofos incluyen la proliferación de eventos en otras categorías, como espectáculos y atracciones, o incluso celebraciones de algo, pero un evento, aunque en tanto que suceso programado tiene puntos de contacto con las atracciones, y desde luego con los sucesos, no es exactamente lo mismo. Y dado que todos los días asistimos a docenas de eventos, o somos informados por prensa, televisión e internet de dichos acontecimientos, es imposible confundir un evento con algo parecido.

A ver si alguien más cualificado que yo escribe ya La sociedad del evento, por favor. Ni siquiera hace falta que defina en qué consiste un evento, pues cualquier cosa que se haya calificado de tal lo es, incluso los eventos más exclusivos, como los que organiza espontáneamente el presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval. Acuérdense de sus eventos ovales sólo para multimillonarios, del evento que le montó a Zelenski, y del que acaba de improvisar con el presidente sudafricano Ramaphosa, acusándole del genocidio de los blancos (los afrikáners) por negros. Gran evento, Trump denunciando un genocidio. Cierto que esos eventos no están alcance de cualquiera, pero en un nivel más modesto, todos los partidos, cuando no saben qué hacer, montan eventos.

¿Y qué es eso exactamente? Uff… Ya lo he explicado. Cualquier acto público al que se califique de evento.