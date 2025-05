‘Torna sa plaça Major’

El siglo XIX fue para Mallorca un desgavell. En 1821 y 1822 se declaró en Palma la febre groga, con 5.000 muertos. En el siglo XXI hemos tenido la covid, a la que resistimos mejor, primero, por las medidas tomadas a nivel mundial y nacional y, segundo, por la resistencia de la población, apoyada por unos servicios médicos más potentes que entonces.

En 1823 se retiró la primera piedra para derribar la casa de la Inquisición, que estaba en la actual plaza Mayor de Palma entre aclamaciones del público. En 2025, la plaza Mayor es una plaza de paso, con unas galerías ruinosas y algún mercadillo ocasional.

Ahora quieren darle otra función a este área para que no sea solo de paso. Quieren que ofrezca más bares y restaurantes, con servicios municipales (dicen)... que convertirán el emplazamiento en un lugar de encuentro, de tertulias... Que será un lugar para hacer pueblo. Es la única plaza, junto a la de Cort y a la de España, que tenemos. ¿Vale la pena este cambio? Modernizar y tener una ciudad más agradable, ¿requieren esta intervención y esta forma? Tendremos que ver este proyecto ganador para poder juzgarlo nosotros, el pueblo, y no solo el jurado. Entonces podremos ver si realmente contribuye a mejorar Ciutat y la hace más elegante y más alegre. Veremos si transforma el espacio en un lugar de concentración y de ebullición; si el resultado es un corazón latente y no un corazón dormido. Para ello debería hacerse un referéndum ciudadano que lo ratifique.

No solo se expresó allí, en esta plaza, el derrocamiento de la Inquisición y de todo lo que ello significaba. También fue el primer lugar donde se expresó, ya en el siglo XX, la ansiada autonomía (Constitución de las Autonomías). Fue la explosión de un pueblo que quiso gobernarse más y mejor a sí mismo.

Ha llegado el tiempo ahora de pasar de la sumisión al Estado centralista actual al empuje desde nuestra autonomía. Así obtendremos una España más solidaria y con el poder de decisión más repartido. Será un Estado más democrático que el de entonces. En la coyuntura actual se resiste a rebajar el control de este poder, que está en lo que llamamos ‘Madrid’ con sus satélites, como siempre ha ocurrido en Mallorca. De esta manera, la Isla no ha sabido modernizarse ni mallorquinizarse. Esa mallorquinización es imprescindible para ser dueños, todos esos satélites, también de nuestro futuro.

El relanzamiento económico del siglo XVIII fue posible con la abertura del mercado americano, hasta entonces solo en manos de Castilla. Esa entrada dineraria llevó a la construcción de casas señoriales y palacios, pero dio paso al siglo XIX con la pérdida de las colonias. El siglo XX nos llevó a la Guerra Civil y a la Dictadura. En Mallorca, solo nos salvó el turismo de masas, que llegó a partir de 1960.

El recorrido histórico nos ha de servir de ejemplo para no repetirlo y aunque los protagonistas sociales han cambiado, podemos caer en la tentación de menospreciar nuestra democracia, como ya están incentivando con la crispación algunos actores importantes de nuestra actual sociedad, sean políticos o no.

Apoyemos pues nuestra democracia y recordemos lo que nos costó conseguirla. Gracias a este sistema, ahora podemos vivir en España como nunca antes se había podido. Que no piensen las nuevas generaciones que la democracia fue un regalo, sino que hay que seguir luchando para mejorarla y no perderla.

Pero si volvemos a la plaza Mayor es para pedir y exigir más realismo político, más defensa de lo nostro y de más Mallorca, a la que amamos por encima de nuestros anhelos individuales. La nueva plaza Mayor ha de saber expresar y conseguir estos objetivos como lugar de reunión y unión de todos los mallorquines; o sea, de todos los que residen en Mallorca. Endavant i fora por!