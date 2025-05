Magín

De maginar.

1. m. coloq. imaginación.

En una ocasión, me preguntaron qué palabra serviría para describirme; no dudé en responder que me hubiese gustado que fuese creativo y ante la obviedad cultivo la observación, la curiosidad y el interés, ejercito todo lo que pueda hacer con las manos lentamente, disfrutando cada milímetro, cada segundo del recorrido. Esta insistencia por mirar conlleva conocer mucha gente talentosa, llegando a encontrarme con sorpresas por cualidades, de conocidos, que nunca sospecharías.

Hace varias semanas paseo, por las calles, el tomo que ha escrito un amigo que destaca por sus dotes comerciales, por su carisma y por su poder de convocatoria; jamas lo habría imaginado en un escritorio pluma en mano o mecanografiando en su portátil lineas narrativas que completasen una historia. A pesar de que todos tenemos anécdotas interesantes, curiosas y dignas de difundirse; es muy difícil que el desarrollo de una introducción, nudo narrativo y desenlace o conclusión lleguen a ocupar líneas y más páginas hasta conformar una novela de valía (interés).

Por supuesto, es un ejemplar localizable en circuitos tradicionales, puede adquirirse en cualquier librería (mi opción preferida, sin lugar a dudas), aunque también en plataformas digitales o grandes superficies (lo aconsejo en menos grado). Pero permítame una recomendación, si está pendiente de sus redes sociales, podrá participar en algunas de las creativas iniciativas en las que promociona Ars vitae, El legado del maestro iluminado. Espero que coincida conmigo, si a un libro le sumamos una copa de buen vino o una charla directamente con el autor el conjunto es inmejorable.

Miguel Román nos regala pinceladas de su inventiva, paseándonos por la Palma de 1929; reflejando las modificaciones que realizó, del plano original, el arquitecto Gaspar Bennassar; desde los ojos del protagonista de este relato, que bien podría estar inspirado en Robert Graves o no, mientras intenta descubrir el misterio que oculta un manuscrito dictado por el místico Ramon Llull. Cuando menos entretenido, de lectura fresca y emocional en sus referencias a paisajes y vistas que nos son familiares. Solo añadir que incluso el mejor escribano echa un borrón.