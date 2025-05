Llaurar pistes de Son Sant Joan

Increpada per no reaccionar davant la sobresaturació turística, Prohens replicava al PSOE que és l’Estat qui controla la porta d’entrada, l’aeroport. Tota la raó té. Naturalment que això no justifica que els consistents títols competencials propis, urbanisme o turisme, per exemple, s’exerceixin en favor del desenvolupisme, però hem de convenir que assenyala un protagonista determinant del model. Potser només volia denunciar la incongruència socialista i reivindicar que, en realitat, mantenen una àmplia coincidència, al cap i a la fi, l’actual Pla Director de l’aeroport de Palma fou aprovat per un Govern Aznar.

El Pla Director planteja un aeroport per a 50 milions de passetgers. Ho retenguin: 50 milions. L’any passat, amb un 7 % d’augment, s’arribà als 33,3 milions. La DORA en preveu 34 per a 2026. No tenc espai per explicar cada instrument de planificació aeroportuària, però els apunt que l’ajuntament de Palma s’oposà al Pla Especial pels usos lucratius que pretenia (un altre gran tema), i feia servir un informe de la CMAIB en el que se requeria estudiar la capacitat de càrrega de l’illa.

En aquell informe (2019), la CMAIB recordava que el Pla Director (2001) no passà cap avaluació ambiental. Tanmateix, com que el motiu era l’ampliació de les terminals, la CMAIB s’hagué de limitar a condicionar-lo, entre d’altres aspectes, a què no comportés augment del nombre de passatgers, i talment ho recollí el Ministeri (BOE de 2.11.2021, condició 4). Però el Pla Director roman immutable.

Diu AENA que ells només satisfan la demanda. Com si això no fos en si mateix una política, i, a més, en realitat, la fomenten, vantant-se dels rècords com un indicador d’èxit. I fent calaix, centenars de milions en beneficis. Certament que el disseny de l’aeroport, competència exclusiva de l’Estat, podria comportar canvis radicals. Podríem començar deixant de posar les infraestructures públiques al servei del luxe. Son Sant Joan té un tràfic absurd de jets privats. El d’Eivissa és estratosfèric. A més del seu enorme impacte ambiental, contribueixen a un model miserable de societat que avecia una minoria megarica en un país on, ni tan sols tenir feina, no garanteix un nivell de vida digna.