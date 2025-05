La bomba demográfica balear

Los datos son demoledores. La población balear se ha incrementado un 52,25 por ciento en los últimos cinco lustros hasta alcanzar el 1,2 millones de habitantes. La cifra es espectacular, aunque no parece que está generando ningún debate político y social urgente. Sólo el Colegio de Arquitectos advierte de las consecuencias que puede acabar teniendo esta curva ascendente de residentes, aunque en el pasado el primero en apuntar el problema fue el que fue conseller d’Economia Alexandre Forcades. Una industria de éxito, como es el turismo, ha generado esta explosión demográfica que es indispensable gestionar, aunque con el actual marco legal en España y la Unión Europea puede decirse que es imposible.

Con un espacio y unos recursos limitados –agua, energía, depuración...– resulta evidente que mantener la progresión demográfica en Balears de estas últimas décadas aboca al colapso de los servicios públicos más esenciales –sanidad, educación, red viaria...–; muy castigados ya por un exceso de demanda constante. Por muy voluntarista que sea la actitud desde el Govern su presidenta, Marga Prohens, o la hipotética colaboración de la totalidad de las fuerzas políticas sin un aumento competencial de las instituciones propias es imposible abordar la cuestión desde el realismo. Y den por seguro que con el Gobierno central no es factible alcanzar ningún tipo de acuerdo, entre otras razones porque nunca han tomado en consideración la cuestión. El desequilibrio financiero de las instituciones locales con respecto a la demanda real de los servicios que deben prestar es abismal, en todos los frentes. Y así siempre.

La inacción de los organismos públicos, a la que es imposible acostumbrarse, acaba generando un magnífico caldo de cultivo para argumentar las proclamas xenófobas y racistas que tanto se prodigan en los últimos tiempos. El discurso oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no invita al optimismo, y menos el de alguno de sus socios. Actuar en toda esta materia, al igual que cuando se habla de decrecimiento turístico, tiene consecuencias adversas ineludibles que se deben conocer y asumir por el conjunto de la sociedad. No hacerlo es una irresponsabilidad negligente. Incluso no debería descartarse que los ciudadanos se pronuncien en referéndum a modo de compromiso social de obligado cumplimiento.

El fracaso de Armengol

Controlar la Agrupación Socialista de Palma con el 40 % de los votos en blanco, tal y como le ha ocurrido a Iago Negueruela en el último congreso, es el primer gran bofetón político interno que recibe Francina Armengol desde que abandonó el Consolat de Mar para irse a Madrid. Negueruela fue una de las piezas básicas de Armengol y había quedado como el más fiel representante del armengolismo desde que su titular se fue a la madrileña carrera de San Jerónimo como tercera autoridad del Estado. Minimizar lo ocurrido es la estrategia habitual en estos casos, a la espera siempre de que el tiempo ayude a olvidar, pero la herida en el socialismo palmesano es profunda y revela que hay un sector de la militancia que no quiere ocultar su distancia del oficialismo.