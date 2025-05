Misèries, mentides i abusos dels parcs fotovoltaics

Basta ja de mentides, que uns quants, a costa de la desinformació, aconsegueixin grans beneficis amb la destrucció de les terres agrícoles amb la implantació de parcs solars. És hora de mirar de veritat pel benefici de tots. El nostre Govern ha d’actuar a favor de les terres de cultiu, del paisatge i del patrimoni, que són tresors que una vegada perduts és impossible recuperar.

A Mallorca tenim polítics, i qualque assessor d’energies, que van de gurus, i ens volen fer creure la imperiosa necessitat de canviar blat, ametllers i altres cultius per plaques solars, fins i tot, a la darrera Modificació del Pla territorial de Mallorca, el nostre Consell autoritza la implantació de molins eòlics de cinquanta metres d’alçada –l’altura d’una finca de 15 pisos– enmig del camp, coneixeu major aberració paisatgística? En realitat, el que fa falta és redistribuir racionalment les energies renovables que es produeixen a l’Estat espanyol, que són més que la demanda, a través d’una xarxa adequada. Actualment, tot és un desgavell, tenim una xarxa caòtica, fa falta desenvolupar urgentment l’emmagatzematge de l’energia sobrant, la digitalització i no destruir la terra de cultiu innecessàriament, s’ha començat la casa per la teulada.

Segons un comunicat de Red Eléctrica Espanyola (REE), aquest passat mes d’abril de 2025, Espanya va aconseguir cobrir, durant vàries hores, el 100 % de la seva demanda elèctrica amb energies renovables. Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, la gestora global de les infraestructures essencials de l’àmbit energètic d’Espanya, destacà que aquest fet va ser un gran assoliment, una fita històrica i única a Espanya i Europa, que marcava un abans i un després de la història energètica.

Si tenim en compte que era un dia laborable, quan més energia es consumeix, i que abril no és dels mesos amb més hores de sol, que hi ha centenars de parcs solars acabats sense connectar, centenars en construcció, constantment molins eòlics aturats per excés de producció, que el sobrant de producció de les cases particulars hi ha moments que no els accepta la xarxa i que venem energia a França, a què ve que el Govern central autoritzi a empreses particulars embargar terres a agricultors d’Extremadura i Andalusia? O que el nostre Govern autoritzi posar parcs solars en terres de cultiu, havent-hi altres solucions? És una insensatesa.