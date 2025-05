Hay un juego del móvil al que estoy enganchadísima a niveles de en ir a Proyecto Hombre a saludarles. Es el precio de dejar de fumar y querer evadirse un poco del día. En el juego hay ordenar los estantes de un supermercados. Si juntas tres latas de atún desaparecen. El tema se va complicando y aparecen centenares de productos de alimentación y bazar que hay que ir colocando. La aplicación es gratuita pero el grado de dificultad va en ascenso y a la altura del nivel 63, una ya tiene que recurrir a pedir más tiempo, el comodín de ‘que desaparezcan las latas de refresco’ o una vida más. Pero en esta vida nada es gratis y los creadores de la app te obligan a contemplar larguísimos anuncios para seguir jugando.

Aquí viene el meollo. Uno de los anuncios que más se repite es el videojuego de una mujer pobre, que está en la calle con una niña pequeña. Hace frío, se encuentran un bebé abandonado, se meten en una casa en ruinas, hay un vendaval y les entra la ventisca en el salón. El juego consiste en superar pruebas para conseguirles ventanas nuevas, leña para la chimenea, arreglar el tejado para que no entre el agua. Para rizar el rizo, aparece un gato hambriento, la mujer tiene que donar sangre a un hombre rico y cruel para conseguir comida. Una mujer adinerada le da un bofetón a la protagonista. Intento relajarme pero estos anuncios me inquietan aún más. Por desgracia, me acercan a ciertas realidades que estamos viviendo. Uno puede intentar darles la espalda, pero siempre habrá alguien durmiendo en la calle o un telediario que, en la sección de Internacional, nos recuerda que los niños sin techo y sin comida no son un juego.