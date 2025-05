El infierno debe ser algo así. Pocas ocupaciones se antojan peores, más alienantes o humillantes. Imaginen lo que debe ser una jornada de ocho horas diarias telefoneando a gente que no quiere ser llamada para vender algo no deseado. Estamos hartos del bombardeo de llamadas de telemárketing, cuando detrás no hay algo peor. Es raro ya que una persona ose contestar a un número desconocido porque se sabe lo que viene después. Una invasión en la intimidad no reclamada para promocionar un servicio. Cada terminal recibe un goteo constante de agresiones de este tipo. Hace tiempo que la mayoría de la población renunció a tener un número fijo porque solo servía de objetivo para esas empresas. Basta con escuchar las reacciones de los importunados por esas llamadas alrededor de uno. La más común ya es agresiva. Por desesperación se carga contra el operador que recita la plantilla diseñada para vender. Insultos, rabia. Grosería contra la invasión. Así, el ejercicio de cruzar la línea telefónica al puesto de quien hace la llamada por un sueldo y cumple una función diseñada por otro a cambio de un salario pequeñajo pone los pelos de punta. Debe ser una tortura estar forzado a importunar y afrontar las consecuencias. Imaginen llegar a casa tras ocho horas de conversaciones de ese tipo. «¿Cómo te ha ido el día, cariño?» Mientras alguna autoridad piensa como poner coto a tal acoso al ciudadano, la única respuesta humana que se me ocurre es colgar el teléfono sin más aspavientos y bloquear el número molesto. Discutir con quien llama es absurdo. A quien habría que someter a algún castigo serio es a quien utiliza el mecanismo: es algo enfermizo pagar a alguien para molestar a tu potencial cliente y exponerle a sus iras y lo peor es que, si no fuera rentable, no lo harían. Por eso, mejor colgar.