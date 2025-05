La lista de los reyes visigodos

En Isla Perdida, poco asombra ya a sus habitantes. La lista de despropósitos, agravios y atropellos es tan larga que ni la de los reyes visigodos, sí esa que ya nadie recuerda. ¿Para qué le sirve a una o un influencer, ¡ay cómo es el nuevo vocabulario!, saber quién fue Chindasvinto? Al rey Wamba le recordamos por el nombre de unas zapatillas que se hicieron famosas antes de rendirnos a las marcas americanas. Si ni recordamos que el castillo tomado estos días por el emporio del multimillonario Louis Vuiton alojó en sus muros carcelarios a un tal Jovellanos. ¿Y ese quién es?

Se están rajando los ropajes unos cuantos de la ciudad y a mí me sorprende tanta ingenuidad: Palma vive de su fotogenia, aunque cada vez sea rea del bótox y otras toxinas. Todo es escenario, cualquier pórtico, bóvedas y arcos, columnas y patios, claustros en penumbra. ¿Cómo no vender temporalmente la joya del Castell de Bellver a costa de vetarlo a los residentes? Los nativos que callen que tampoco visitan tanto el monumento. Estos días también en el picadero del quejío popular, el cierre del Museo del Prado para que la cantante pop Dua Lipa pueda extasiarse ante El Jardín de las Delicias del Bosco. Resulta del todo metafórico verla posar ante la descripción perfecta del mundo sapiens que en poco ha variado desde que el pintor holandés pintó el tríptico, a inicios del XVI. Es cierto que el Prado te da un toque de alerta con mirada retadora si te acercas a inmortalizar sus obras, no sea que los flashes resquebrajen los lienzos, salvo que seas alguien o pagues. Nada viejo bajo el sol, ¿a qué la algarabía?

Los museos son por definición contenedores de las creaciones artísticas de los consagrados. ¿Quién los elige? En un momento de descontextualización del lenguaje, en la pérdida del valor de las palabras, en tiempos de infamia, en la hibernación de la compasión, en aplaudir y votar el mal, ¿a qué tanta sorpresa a que los dirigentes vendan y renten lo público? ¿Acaso no está el planeta entero a la venta?

Me regreso a lo local, a esta Isla Perdida que tanto quiero y tanto me duele. Será por eso. El amor hace pupa. Ya lo sabemos. De la misma manera, cura. Por eso se vienen a este rincón del mundo millones de personas, de la misma manera que usted y yo hacemos la maleta para mudarnos a otras Islas Perdidas. Para sanarnos. O eso creemos.

En realidad, cansados de la invasión copiamos e invadimos. Nos mudamos al norte a ver si nos tropezamos con doña Urraca, la primera mujer que reinó en España. O nos calzamos a las hijas de las wambas y nos convertimos en peregrinos en busca del Santo Grial. «Cada día tiene su afán», que dijo Mateo, el santo. «Por tanto no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Si lo sabremos bien. ¿O lo hemos olvidado como la lista de los reyes visigodos?