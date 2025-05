Grandes inventos. La hipérbole

La hipérbole, figura retórica y recurso estilístico que consiste en exagerar exageradamente las cosas para que se entiendan, es con toda probabilidad un invento casi prehumano, previo al Homo sapiens, y no nos extrañaría que la llamada Eva mitocondrial, madre de la especie, ya fuera sin saberlo una criatura muy hiperbólica. Es fácil imaginar a un neandertal, incluso a un homínido, intentando explicar con gestos y gruñidos que ha visto a un mamut. Ese mamut mediría más de 20 metros de altura, y el tamaño de sus colmillos superaría al de la cueva donde se refugia la tribu. Si el pez que había logrado pescar ya era descrito como enorme, figúrense un mamut. Lo que quiero decir es que aunque la hipérbole es una figura retórica, es previa al lenguaje, a la retórica y desde luego al estilo, que aún tardarían milenios en existir como tales. Milenios muy hiperbólicos y exagerados, porque ya entonces si no exagerabas mucho nadie te hacía caso. No había forma de entenderse, y no hay civilización ni cultura sin comunicación. Los humanos tardaron bastante en ser simbólicos y acceder al pensamiento abstracto, pero nada en ser hiperbólicos, un exceso clave para la supervivencia. Es decir, para el conocimiento. Sin el invento espontáneo de la hipérbole, que entonces ni siquiera se llamaba así, no habría arte, ni estilo propio, ni cultura, ni probablemente belleza y saber, porque para que la gente comprenda algo hay que agrandarlo sin medida, de forma que un grano de mostaza sea como una montaña, cuatro arbolitos una selva oscura, y una charca el océano. De ahí derivaron más tarde el microscopio, el telescopio, la poesía y el arte de la oratoria, artefactos necesarios para inflar las cosas y exagerar acontecimientos. Visibilizarlos, se dice ahora. El propio cerebro humano se adaptó enseguida al modo hiperbólico, ya que no vemos el objeto sino su imagen ya hiperbólica registrada en la memoria. La exageración del objeto. El grano de mostaza del tamaño de un mamut. Yo he inventado un truco estilístico para manejar hipérboles. Sea lo que sea que quieras decir, hay que decir siempre algo más. Y sea cual sea la extensión del discurso o el escrito, hay que reducirlo a la mitad.