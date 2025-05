La responsabilidad de las embajadas

En Mallorca tenemos diplomáticos importantes. Unos en activo y otros disfrutan de su merecido descanso. Por ello quiero respetar su persona y capacidad. La crítica es institucional y al papel que ejercen. Es obvio que ellos no son responsables de las decisiones que adoptan los jefes de sus Estados correspondientes. Los ministros que les dirigen son políticos en muchos casos de escasa preparación. Su único mérito es la de pertenecer a la estirpe que conforma la partitocracia. Es el momento de replantearse su papal y la legislación en la que se desenvuelven. En más de una ocasión en mi profesión médica nos encontramos casos de personas que padecen situaciones que por motivos de salud no tienen opciones de afrontar su nueva situación en lo social y en lo económico. Y nosotros en España debemos asumirlos de por vida. Voy a contextualizar el motivo de mi reflexión. El Gobierno con su postureo hipócrita nos está convirtiendo en un país insostenible. La seguridad y recursos se resienten. Hace poco, vimos como se cerraba Es Refugi. Seguramente por motivos del miedo político a ser tildados de xenófobos no se dio un dato que creo es importante. Según fuentes bien informadas, en el momento de su cierre albergaba de las diecisiete plazas posibles, al menos el setenta por ciento eran marroquíes. La pregunta evidente consiste en lo siguiente. Cuando un ciudadano español tuvo problemas graves de salud en un país extranjero. Tuvimos que asumir que un avión lo rescatara. Aquí, los consulados y embajadas deberían gestionar todo lo relacionado con sus compatriotas respectivos. Cuenten cuantos de los marginados que viven en nuestros aeropuertos son de nacionalidad extranjera. En una ocasión me dirigí a un consulado, para solicitar su intervención en un caso de extrema gravedad social de un inmigrante de su país. Me contestaron con evasivas y con un montón de excusas indignantes. Ahora vemos con asombro lo que ocurre en el mundo entero por culpa no solo de la patología mental de algunos dirigentes mundiales, sino por la incapacidad absoluta de la diplomacia. Cuando veo a nuestro ministro de Exteriores diciendo barbaridades y haciendo demagogia pueril. Entonces me pregunto el motivo por el que debemos sufragar un gasto enorme, que parece solo ser útil para el pampaneo y la liturgia política. Los consulados deben asumir la responsabilidad absoluta de los ciudadanos de sus respectivos países. Deben ser responsables jurídicos de ellos. Tiene que asumir su repatriación y si llega el caso de su deportación. En Inglaterra, actualmente dirigida por laboristas con medidas contundentes han logrado, según datos publicados hoy, reducir en un cincuenta por cien la inmigración. En España no solo la subvencionamos, sino que ahora en un gesto electoral, como posibles votantes para salvar al césar Sánchez, serán nacionalizados.