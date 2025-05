Monegascos

Ante la presencia de una chabola en pleno centro de Palma, en el Passeig Mallorca, bajo un puente de la Riera, cobran mayor relevancia las palabras del ex presidente del gobierno, Felipe González, en televisión (A3, El Hormiguero), abogando por el acuerdo entre los dos grandes partidos y todas las instituciones como único camino para hacer frente con alguna garantía a la carencia de viviendas. Y este sí es un problema real.

Precisamente Felipe González junto con José María Aznar, un socialdemócrata y un liberal, han pasado por encima del emponzoñamiento actual de la vida política, el martes en el Casino de Madrid, con expresiones como éstas: «La democracia consiste no en pensar lo mismo, sino en actuar juntos pensando diferente» (Aznar); «La democracia vive en un gran espacio de centralidad que se puede compartir con ideas diferentes» (González). Qué lejos están las fuerzas políticas, también las de Balears, de compartir esa visión de la convivencia pública, circunstancia que determina el bloqueo de actuaciones para facilitar el acceso a un techo por parte de la mayoría de economías particulares. Más allá de estadísticas como la que señala que Balears es la comunidad en la que comprar casa con un aval del gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) es más difícil por superar la mayoría de ofertas el precio de venta máximo establecido (270.000 euros), el aumento constante de caravanas y asentamientos chabolistas acredita la dimensión de la emergencia. Sin embargo, la política insular se inclina por usar el problema a la contra antes que cualquier tipo de colaboración, instalada en lo que el ex presidente Aznar ha denominado el «partidismo negativo: soy partidario de destruir al adversario». Así es como las decisiones que pretende desarrollar el Govern de Marga Prohens con el fin de poner terrenos a disposición de promotores y constructores para la construcción de viviendas a precios más razonables topan con el muro de la oposición, el sanchismo y sus partidos afines, e incluso con los palos en las ruedas que lanzan sus presuntos socios de Vox. Tan cierto como la exhibición de cinismo de las demandas de la izquierda después de no haber movido ni un ladrillo durante sus ocho años de gobierno, lo es la falta de interés del Govern por acordar con la oposición las medidas a desarrollar con el punto de mira puesto en la más grave carestía de Balears. La dinámica del partidismo negativo no duda en apelar al tremendismo: «Ya no tendremos espacios para servicios públicos porque habrán regalado (PP y Vox) los terrenos a los promotores; son pelotazos con la excusa de la falta de vivienda que acabaremos pagando con una peor vida para los ciudadanos» (Lluís Apesteguia, de Més). En paralelo a la escasez de viviendas, el mercado del alquiler residencial se ha visto seriamente mermado por el crecimiento del turístico, legal o ilegal, y este segundo ya desborda todos los escenarios; y no es un elemento a descartar la inseguridad y el temor de los propietarios ante el fenómeno cada vez más extendido de la okupación.

Mónaco supedita la obtención de la residencia en el país a un muy elevado nivel en las cuentas corrientes del pretendiente. Hoy, en Balears para adquirir una vivienda el requisito monegasco viene impuesto por la realidad.