Conozco a Margalida Moner desde hace muchos años, cuando era alcaldesa de Andratx. Por aquel entonces ya me di cuenta que aquella mujer vivaz y dicharachera –de la escuela política de Gabriel Cañellas, tan alejada de los parámetros actuales– tenía ‘madera’. Aceptaba las críticas con elegancia siempre que fueran justas. Trataba a todos los vecinos por igual. Para ella no existían las ideologías sino el sentido común. Mantuvo la oposición a raya y cuando tuvo como aliada a la veleidosa Unió Mallorquina protagonizó algunos episodios geniales que, por desgracia, aun hoy no pueden ser desvelados.

En 2003 Jaume Matas ganó las elecciones autonómicas por mayoría absoluta y nombró a Tomàs Cortès conseller de Agricultura. Fue un acierto, pero el corazón del viejo marino le dio un susto y tuvo que ser sustituido. Me acuerdo que, justo delante del edificio del Grup Serra, le pregunté al presidente si ya tenía nuevo conseller. «No, no lo tengo, ni lo voy a tener», fue su respuesta. La reacción que debía reflejarse en mi cara le llevó a tranquilizarme: «No te preocupes, conseller no tengo, pero sí consellera. Y creo que te va a gustar. Es Margalida Moner». Fue, en efecto, una agradable sorpresa. Dada mi vinculación periodística con el sector primario –aunque, por aquel entonces, yo era el director adjunto del Institut Ramon Llull– mi relación personal y profesional con Margalida se intensificó. Fue, muchos todavía la recuerdan, una excelente gestora de los intereses del sector. Haciendo algo muy sencillo y muy sabio: escuchar a los sujetos pasivos de su trabajo, trabajar sin descanso desde la sencillez y el sentido común. El último eslabón de la carrera política de Moner fue el puesto de gerente del Teatre Principal. Cuando llegó aquello estaba lleno de enchufados que no daban un palo al agua. Puso orden. Por ejemplo, cesó a un ‘indignado’ que ocupaba el puesto de maquetador de los programas de mano. Un trabajo digno, desde luego, solo que en aquellos días el teatro estaba cerrado y no había programa alguno que maquetar. Me reencontré con Margalida en el restaurante Oliu, que regenta su nieto Joan. Fue un inolvidable almuerzo, no solo por la exquisitez de la comida y el encanto del lugar –lo recomiendo– también por la capacidad que tuvimos de viajar hacia atrás en el tiempo. Muchos recuerdos, anécdotas jugosas, algunas hilarantes, todavía no pueden ser contadas. Tal vez un día...