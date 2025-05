Nous vents sobre la roca

L’homilia d’inici de pontificat del papa Lleó XIV ha sacsejat amb suavitat però amb profunditat les estructures de l’Església. Lluny de les paraules o gestos buits de contingut, el nou Pontífex ha sabut oferir un discurs esperançador, carregat de senzillesa evangèlica i d’una mirada clara sobre el món que ens envolta. I a Mallorca, aquesta homilia no hauria de passar desapercebuda.

Una de les línies centrals del seu sermó fou la crida a una Església «descentralitzada, propera i valenta», capaç de baixar dels altars per escoltar els batecs dels pobles. Aquesta aposta per la proximitat i per l’escolta activa podria tenir un ressò profund en la nostra diòcesi. En un context mallorquí marcat per la secularització accelerada i per una pràctica religiosa cada cop més minvada, aquesta crida pot ser un punt d’inflexió.

Lleó XIV va posar l’accent també en la misericòrdia com a brúixola de tota acció pastoral. No és només un eslògan: és un programa de govern eclesial. I a Mallorca, això podria traduir-se en una renovació de la pastoral de les parròquies, menys centrada en l’administració dels sagraments i més enfocada a l’acollida, a la inclusió i a la cura de les ferides socials, especialment les derivades de la pobresa, la soledat i la migració.

Un aspecte profundament significatiu fou el seu clam a favor de la pau com a deure cristià i responsabilitat comuna. En un món travessat per conflictes, violències i discursos de l’odi, Lleó XIV demanà a l’Església ser constructora de pau des de la base, a cada parròquia, a cada comunitat. Això, a Mallorca, hauria d’interpel·lar-nos sobre com eduquem en la no-violència, com acollim la diversitat i com promovem la reconciliació social i política.

Destacable també, fou el compromís amb la veritat que allibera, allunyant-se dels integrismes i les comoditats institucionals. Aquesta valentia per dir la veritat des de l’amor pot resultar incòmoda, però és absolutament necessària. L’Església mallorquina, amb les seves llums i ombres, necessita revisar com transmet el missatge cristià en una societat plural, on el dogmatisme tanca més portes que no n’obre.

Finalment, la invitació a caminar junts -en sinodalitat- suposa una empenta a continuar el procés sinodal amb esperit participatiu i no com a simple exercici formal. A Mallorca, això demana escoltar no només els fidels practicants, sinó també aquells que s’han allunyat, els joves, les dones i els col·lectius sovint ignorats.

L’homilia de Lleó XIV no és només el començament d’un pontificat; pot ser també el començament d’un nou horitzó per a l’Església diocesana de Mallorca. Només cal que tinguem orelles per escoltar i coratge per caminar.