Dejen la historia en paz

Hace unos días, en un video que circulaba en Instagram tuve que escuchar a una joven universitaria afirmar con una rotundidad y seguridad indiscutibles que en España no había existido una guerra civil sino un holocausto y que lo de ‘guerra civil’ era un invento moderno para tapar las matanzas genocidas. Quizás por eso hubo mucha gente de derechas que tuvo que ocultarse en los lugares donde la República mantuvo el control político y hubo también muchos militantes comunistas que tuvieron que esconderse allí donde el golpe militar se había impuesto.

El pasado mes de abril varios partidos políticos nacionalistas minoritarios de Valencia, Aragón o Baleares y también –lo que es más grave– una entidad de juristas valencianos pedían la derogación, aunque fuese simbólica, de los decretos de Nueva Planta de Felipe V. Ahí queda eso. Bien está que se le quiten a Franco los honores que recibió inmerecidamente, pero es inverosímil pretender que podemos eliminar de la Historia aquello que cambió nuestro devenir.

España tiene un problema muy serio con su Historia, no hay manera de ponerse de acuerdo en una Historia común, sin medirla con criterios morales y éticos del siglo XXI y no con los criterios de la época en que se produjeron los hechos. No hay nada peor que empeñarse en que la historia sea al gusto de uno y no tal como ocurrió. Algunos quisieran borrar para siempre los largos años de la dictadura de Franco, pero lo cierto es que murió en la cama en su ancianidad. ¿Implica esta larga supervivencia del régimen que en España había 30 millones de fascistas que estaban de acuerdo con el sistema? Rotundamente no.

Ni un solo monarca o gobernante de la Edad Media o Moderna anterior a la Revolución Francesa y a los valores de la Ilustración sobreviviría a un juicio de valor ético de acuerdo con los principios que guían hoy la actividad pública. Por las razones que sean, a los españoles (no todos, claro) les cuesta mucho honrar a sus grandes personajes del pasado, a los que ganaron batallas decisivas, descubrieron y abrieron tierras y rutas desconocidas o también a los que inventaron o modelaron recursos médicos o ingenieriles de gran repercusión.

En este sentido, pienso que las Autonomías lanzadas a la exaltación de los héroes locales, sin querer, han contribuido al menosprecio de la Historia general del país. Bien está que se exalte a demonios, santos y animales en una orgía de celebración mucho más pagana que religiosa pero no nos debería conducir a olvidarnos de Fray Junípero Serra o del general Gálvez héroes españoles por distinto motivo de la historia de Estados Unidos.

De la Historia hay que aprender, precisamente, porque nada se puede cambiar.