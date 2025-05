Después de más de medio siglo tecleando diariamente, primero con la Olivetti, luego con teletipos de cinta y después con computadoras hasta llegar al teclado del portátil, ahora resulta que cada vez me cuesta más dar con la tecla precisa, y cometo no menos de tres o cuatro errores por línea. Con el paso de los años y la edad, los dedos a los que tanto debo se me han hecho huéspedes, y eso me obliga a teclear muy despacio y apuntando bien, por lo que me duermo a media frase subordinada y olvido lo que quería decir.

Lo cual, a su vez, hace que ya me siente frente a la pantalla receloso de mí mismo y muy suspicaz, esperando la cagada. Lo que de rebote afecta a la sintaxis, una facultad del alma. Menos mal que a diferencia de cuando la Olivetti, aquí dispongo de un corrector de texto, y aunque eso permite corregir erratas (ya llevo 9), últimamente ese cabrón del corrector está muy crecido, y hasta me corrige la sintaxis. ¡La sintaxis a mí! Me subraya palabras. ¡Me añade comas! Si fuese pianista estaría acabado. Si fuese entrenador de fútbol también, porque no daría con la tecla. Y pensar que yo tenía un tacto exquisito, de ladrón de cajas fuertes, y estaba más orgulloso de mis dedos que de mi cerebro. Apañado estoy si es él quien tiene que escribir.

Me he fijado si acaso tengo preferencia por alguna tecla equivocada, algún tipo de error característico como les sucede a ciertos poetas, políticos o narradores (persistencia en el error, se dice), pero no, tampoco. Fallo a voleo, al azar. Simplemente, no pongo el dedo donde hay que ponerlo, o aprieto una tecla contigua, o dos teclas a la vez. Torpeza manual, que es la peor de las torpezas. Y todo se complica porque no he de dar con la tecla exacta una vez, sino más de dos mil veces en cada párrafo. 2194 precisamente, lo que multiplica por 2.194 la posibilidad de error. ¿Y esto es grave? No, pero es molesto. A mis ojos quedo como un capullo, un manazas.

Cómo voy a fiarme de mis pensamientos si no me puedo fiar de mis manos, que no dan con la tecla adecuada. Ahora soy un caballo lento, y tengo que aprender a ser más lento todavía. Sin que se resienta la sintaxis. ¿Existe la sintaxis lenta? Quién sabe. Ya les contaré.