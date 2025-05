Menos Eurovisión y más inmigración

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado que Israel no participe en el festival de Eurovisión debido al conflicto bélico que mantiene en la Franja de Gaza, donde están perdiendo la vida miles de personas. No entraré a analizar este conflicto, que me parece de una gravedad extrema y que hay que parar con urgencia, pero tengo claro que su fin no vendrá por impedir que Israel participe en el citado festival de música.

Sí sería más efectivo que el presidente del Gobierno plantee en el ámbito europeo una cuestión que ya se ha cobrado miles de vidas y que, lamentablemente, lo seguirá haciendo: la inmigración irregular. El Mediterráneo es un auténtico cementerio en el que cada día mueren personas que huyen del hambre y aspiran a tener una vida mejor. Haber nacido en el tercer mundo no tiene por qué condenar a nadie a poder disfrutar de una vida digna. Sin embargo, la desesperación que tienen estas personas las empuja a arriesgar sus vidas en el mar y a ser víctimas de las mafias. España en general, y Baleares en particular, no son más que la puerta de entrada, ya que muchos de los inmigrantes buscan ir a otros países, como Francia o Alemania. El hecho de que Italia haya intensificado el cierre de sus fronteras ha motivado que se creen nuevas rutas y una de ellas es Baleares, aunque el Gobierno se niegue a reconocerlo. La solución no es repartir a los menores que llegan en patera entre las comunidades autónomas. Insisto, se trata de un asunto de índole europea que el presidente del Gobierno debe afrontar con el resto de países. Entre todos sí podrían paliar la situación que padecen miles de personas. Por el contrario, dudo mucho que prohibir a Israel haga que Benjamín Netanyahu frene los ataques en Gaza, del mismo modo que Vladimir Putin no los ha cesado en Ucrania.