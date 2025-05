Un bilió de cambrers servint sangria

Hi ha gent que té una capacitat extraordinària per negar la realitat. Ho fan per interès cínic o per aversió al conflicte o per maquillar i sublimar la pròpia impotència: com que aquest tema m’incomoda, faré veure que no existeix, o que existeix però no genera problemes. És el que li passa a l’esquerra amb el tema demogràfic. Com que per doctrina no poden no ser acríticament partidaris de la immigració, neguen els efectes sísmics provocats per l’augment poblacional accelerat i desmesurat. A les Balears, per exemple. El periodista Miquel Payeras ha escrit que, si fossin un estat, les Balears serien el segon estat del món que més ha crescut demogràficament durant les darreres dècades, només per darrera de l’Índia. Ben igual que el negacionisme climàtic posa en perill el planeta, el negacionisme demogràfic posa en perill la cohesió social, la pervivència de la llengua i cultura pròpies, la sostenibilitat mediambiental i la igualtat social. En aquest sentit, la diguem-ne esquerra –sobretot l’esquerra autocentrada i no subalterna del centralisme–, negant-se a veure els problemes generats per una crescuda poblacional tan forta com la viscuda per les Balears, i que continua imparable, s’ha posat a ella mateixa entre l’espasa i la paret. Aviat haurà de fer tries dramàtiques. Si venen tres-centes mil persones més durant la pròxima dècada, tal com està previst, s’haurà de destruir molt de territori per construir el que farà falta. O sigui: si ets ecologista, no pots no voler aturar la crescuda demogràfica. El mateix val per a tota la resta de coses. Amb els recursos públics de què disposam, ja estam ara al caire del col·lapse, imagina’t d’aquí a deu anys. Perquè, amb l’actual model econòmic (turisme de masses), l’arribada de gent –des de mà d’obra barata fins a aventurers econòmics– no s’aturarà. Ho explicava l’economista Jordi Galí a la II Trobada nacionalista dels Països Catalans que celebràrem a Vic: si el món té vuit bilions de persones, n’hi ha un bilió que estan disposades a guanyar 15.000 euros a l’any servint sangria a la platja (i qui diu servint sangria diu qualsevol feina similar). Això significa que el creixement poblacional de les Balears pot no aturar-se mai, fins que un dia tot rebenti i s’aturi tot, és clar. El turisme de masses n’empobreix molts i n’enriqueix pocs tot destruint el teixit productiu i la riquesa cultural de les societats i tot violentant la pau quotidiana i el benestar dels ciutadans. És terrorista i totalitari.