Cuando la ex directora general del Govern Rosa Cursach tuvo la gentileza de explicarme cómo debía abordar este periódico las cuestiones de género; cuando el exlíder de Més Guillem Balboa me hizo entender en qué contextos informativos se puede indicar la raza de las personas, y cuando la activista Marisol Ramírez encabezó una manifestación feminista a las puertas de Ultima Hora y después leyó un manifiesto voz en alto en mitad de la Redacción, entendí que nuevas sensibilidades se imponían en el periodismo. Ya no eran sólo las leyes penales, las del honor y la intimidad, la protección de datos, la privacidad del Registro Civil o la jurisprudencia miope y estrafalaria de los altos tribunales que interpretan la realidad social.

No, había nuevas consideraciones sociales que nos obligaban a movernos aún con mayor prudencia y frialdad, cuando nuestro oficio de periodistas exige ser vivido apasionadamente. Mientras tanto, florecían estercoleros anónimos de desinformación en las webs piratas y en las redes sociales. Estaban llenos de falsedades imposibles de desmentir o de perseguir. Reflexiono sobre todo ello después de visionar Primera plana, la película de Billy Wilder con Jack Lemmon y Walter Matthau, cuyo estreno patrocinó Ultima Hora hace justo 50 años en los cines Metropolitan de Palma. El film es una divertida y enloquecida sátira social a partir de unos periodistas que darían su alma al diablo a cambio de una exclusiva. Para mí son unos héroes de la profesión, pero ahora sufrirían el oprobio y se pudrirían en la cárcel por dar la cara por sus informaciones.