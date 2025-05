Bulas, bulos y bolas

Una de las palabras que algunos políticos han puesto de moda es bulo. Si bien bulo es una noticia falsa propalada con un fin de terminado, la nueva acepción se extiende a todo aquel dicho que contradice lo que uno dice. La variante de moda de los bulos, además de expandir informaciones desvirtuadas y con intenciones espurias, señala con el dedo índice a todas aquellas opiniones distintas, pensamientos distantes y posicionamientos ideológicos alejados. La nueva caracterización bulera se adjudica a todo lo que no me gusta, aquello con lo que no estoy de acuerdo, cualquier planteamiento que no coincida con mis intereses y pretensiones. Es como si el vocablo hubiese ampliado su significado y abierto su sentido al desorden y el desconcierto. Algunos filólogos y académicos definen este proceso de ampliación de las acepciones de un vocablo como democratización del lenguaje. Yo lo llamo deformación del idioma y, de paso, de la realidad.

El lenguaje religioso -para ejemplo el de la Iglesia católica- utiliza la palabra bula para presentar todo lo contrario a lo que es un bulo. Una bula es un documento pontificio de interés general que transmite un mensaje veraz, con un contenido de fe y con un mensaje de unidad. Sirva como ejemplo la última bula del papa difunto sobre el jubileo de este año que lleva por título Spes non confundit, lo que se traduce como ‘la esperanza no defrauda’. Siendo ‘non confundit’ la fórmula que bien podríamos traducir como confundir. Así, mientras unos hablan de bulos otros lo hacen de bulas. Ya ves que con cambiar una vocal modificamos completamente el significado pleno de la palabra. Claro que en el ejercicio de trueque vocálico entre bulo y bula nos podemos equivocar y hacer bolas. Esas bolas que se cuentan para crear esos bulos. A fin de cuentas, la diferencia entre decir bolas y proclamar bulos es mínima, pero máxima si lo hacemos con las bulas. Qué ricos son los idiomas que nos permiten jugar con las letras, construir palabras y hacer pensar a los demás. Ojalá nuestros políticos tuvieran talento para pensar y hacer pensar, y capacidad para enriquecernos y no enfrentarnos con los idiomas.