El Big Bang de cada año

Un día de esta semana, posiblemente hoy mismo, igual te asomas a la calle cuando den las nueve de la tarde y compruebas que no ha oscurecido. Sabrás entonces que están entrando esos días del año -y que llenarán lo que queda de mayo y casi todo junio hasta la Noche de San Juan- propicios para que cualquier cosa esté al alcance de tu mano. Son los mejores para plantearse cualquier propósito. Harás una lista, si quieres, y, con la complicidad de los días que llevan al solsticio de verano -caminarás mucho el 16 de junio, como saben Leopold Bloom y Stephen Dedalus- anotarás cuestiones pendientes sabiendo que tienen más posibilidades que nunca de que se cumplan.

Si tienes algo que hacer pero no le has puesto fecha, ponla estos días. Si llevas tiempo dándole vueltas a si tomar o no una decisión, tómala estos días (o ponte un plazo); si vas a viajar, decide si compras ya el billete, si tienes que elegir un camino, elígelo. No todos los asuntos que encamines estos días llegarán a puerto, pero seguro que sin encaminarlas no habrá manera de que se cumplan. Un día de esta semana, posiblemente hoy mismo, te asomarás a la calle y presenciarás ese momento mágico de cómo el día va ganado luz. Sólo será el inicio de unos días que no duran demasiado pero que son de gran intensidad.

Algo más, pero tampoco son eternas, duran esas tardes que incluyen un festival de juegos de luces y de colores. Ese momento se da entre las siete y las nueve. No hace falta que te vayas a buscar el Rayo Verde de Julio Verne a Deià, tampoco se trata de rodearte de gente y terminar por no ver nada. En cualquier momento de estos días, paseando, de regreso a casa, en tu casa mismo, mirando por una ventana u observando el reflejo del sol en un cristal puede suceder algo maravilloso. Debe parecerse a presenciar el Big Bang. Y ocurre cada año en días como estos.