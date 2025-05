El nuevo mapa del poder

La Global Growth Conference 2025, organizada por el Instituto MEDays en un contexto de fragmentación mundial, no fue un congreso más. Fue, en muchos sentidos, un acto de revelación: una exposición cruda del declive del liderazgo occidental y del surgimiento de África como un actor que ya no está dispuesto a esperar instrucciones ni favores. Lo que allí se discutió, entre líderes africanos y europeos, no fue sólo el estado del comercio o la necesidad de inversiones, sino algo más profundo: quién tendrá derecho a definir las reglas del siglo XXI.

Europa insistía en sus narrativas moralistas y multilaterales, África desplegaba una mirada mucho más pragmática: una que reconoce la necesidad de soberanía económica, alianzas inteligentes y protagonismo real. «Europa se comporta como un soltero perdido en el mundo de las relaciones», dijo Abdelmalek Alaoui, CEO del grupo Guepard, con una mezcla de ironía y diagnóstico. Y ese comentario encapsuló el sentir general: el viejo continente parece atrapado entre su superioridad moral y su irrelevancia estratégica.

Uno de los puntos más discutidos fue el desequilibrio en el intercambio global. África exporta bienes -minerales, alimentos, energía- pero depende casi absolutamente de los servicios y productos tecnológicos del norte. Esta dependencia estructural ha sido perpetuada por un sistema de tratados desiguales, controles aduaneros asimétricos y una arquitectura comercial diseñada desde la lógica del beneficio para unos pocos. En palabras de Leterme ex primer ministro de Bélgica: «El libre comercio es al desarrollo lo que el oxígeno al cuerpo humano». Y hoy, África necesita respirar por sí misma. El continente ya no busca simplemente integrarse en el orden mundial, sino participar en su rediseño: un comercio más justo, con cadenas de valor compartidas, y con capacidad real de decisión. El diagnóstico es claro: Occidente ha perdido terreno. Regaló la revolución tecnológica a China, no supo comprender a tiempo el trauma ruso, y permitió que actores autoritarios ocuparan espacios estratégicos en organismos multilaterales. Mientras tanto, el Sur Global -liderado por Pekín y Moscú- se ha cohesionado con una narrativa fuerte, con alianzas económicas audaces y sin complejos morales. Y África, históricamente marginada, ha comenzado a entender que su momento es ahora. No desde el resentimiento, sino desde la lucidez. Posee el 60 % de la tierra cultivable del planeta, una población joven en expansión, minerales estratégicos y una nueva generación de líderes preparados para hablar de tú a tú. No quiere tutela ni dependencia. Quiere acuerdos, respeto y soberanía. Lo que se vivió en la Global Growth Conference no fue sólo un foro. Fue el anuncio de una redistribución del poder global. Y en ella, África ya no es el continente del futuro: es el actor más real del presente. En un mundo en guerra comercial, ideológica y tecnológica, los equilibrios no se restaurarán con nostalgia, sino con visión. Europa aún tiene un papel que jugar, pero para hacerlo deberá abandonar la condescendencia, asumir sus errores estratégicos, y entender que esta vez no se trata de liderar, sino de colaborar. El nuevo mapa del poder se está dibujando ahora, y África tiene por fin la pluma en la mano.