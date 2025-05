La alta política norteamericana con insultos y descalificaciones

Sobran las presentaciones, todo el mundo conoce a Robert de Niro. Es un magnífico actor que nació hace 81 años en Manhattan, y si hoy viene a esta sección no es para recordar sus exitosas interpretaciones, sino por su activismo político. La enemistad que mantiene con Donald Trump viene de lejos. Se ha enfrentado a gritos en la calle con sus seguidores y le ha llamado «payaso» en diferentes ocasiones. Peor aún, ha pedido que lo ingresen en prisión por «corrupto». La semana pasada, el actor volvió a la carga cuando recibió la Palma honorífica de oro en el Festival de cine de Cannes. Aprovechó el gran decorado mediático para llamarle despectivamente «filisteo» en el sentido de falso y dotado de pocas luces. Además, lo puso al mismo nivel que los «autócratas y fascistas» que quieren acabar con la libertad y la cultura, como Putin. Sorprendentemente, Trump no le contestó. Y es extraño, porque siempre replica, y más alto.

Hay quien dice que el silencio es el peor de los insultos, pero no parece que Trump sea una persona tan considerada ni refinada como para responder así a De Niro. Hay que remontarse a 2018 cuando dijo del actor que «es una persona con muy bajo coeficiente intelectual». Desde entonces no le ha citado más en público, y es extraño, porque hace poco llamó «actor de tercera categoría» al demócrata declarado George Clooney.

También arremetió contra Bruce Sprinsgteen, el autor de la mítica canción Born in the USA, al que calificó de «más tonto que una piedra, un tipo sin talento, imbécil y prepotente». The boss había dicho en un concierto en Manchester que el gobierno norteamericano es «corrupto, incompetente y traidor». Sin embargo, quien se lleva la peor parte de las descalificaciones presidenciales es Joe Biden, considerado por Trump un «tonto» y «el peor presidente de Estados Unidos de todos los tiempos». A este nivel ha llegado la alta política norteamericana, espejo donde en el pasado se miraban las democracias europeas.