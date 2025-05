Como en el meme del capitán Haddock

Amenaza a punta de cuchillo a dos personas para robarles en calle Aragón». «Detenido por negarse a la prueba de alcoholemia mientras circulaba por Palma sin una rueda ni parachoques». «Diez muertos en las carreteras de Mallorca en solo un mes». «La Policía dispara a un coche tras saltarse un control y tratar de atropellar a varios agentes en Capdepera». «Detenido un hombre que acumula 40 antecedentes por un violento robo en Son Gotleu». «Un joven, herido con cortes en el cuello y en la cara tras una pelea multitudinaria en Palma». «Un hombre amenaza con una pistola simulada y un cuchillo a un policía fuera de servicio en Palma tras una discusión de tráfico». «Detenido un joven por agresión sexual a varias chicas en la pista de baile durante una fiesta en Sant Llorenç». «Detenidas cinco personas ‘in fraganti’ robando a turistas y en un local comercial en Palma». «Dos detenidos por un robo y un intento de atraco a punta de navaja en Can Picafort». Todo esto en solo una semana.

Hay días en los que me pregunto si vivo en ‘la isla de la calma’ o en Tijuana. Será verdad que es mejor no leer el periódico para no ponerse nervioso, y habrá alguno que encima culpará a los periodistas porque «solo dan malas noticias». Nos pasamos la vida hablando de los retos de la inteligencia artificial o del nuevo orden mundial cuando es más que evidente que existe un grave problema de seguridad ciudadana.

Robos con violencia, incendios provocados, atropellos, persecuciones, okupaciones, vertidos de residuos… Reina el descontrol. Durante una época, el desmadre, las peleas, el consumo de drogas y el incivismo sucedían en ciertos lugares a determinadas horas. Ahora puede pasar cualquier cosa a cualquier hora donde menos te lo esperas. A todo esto hay que añadir la cibercriminalidad: estafas, daños informáticos y suplantaciones de identidad que suceden cada día. Me siento como en el meme de What a week, en el que el capitán Haddock le dice a Tintín: «Menuda semana, ¿eh?» (What a week, huh?) y este responde: «capitán, estamos a miércoles».

Esta es mi percepción personal de una semana. Por supuesto, la realidad tiene muchos matices y no pretendo contribuir a crear alarma. De hecho, las estadísticas de criminalidad del primer trimestre de 2025 en Balears apuntan a una pequeña disminución de los delitos tanto convencionales como cibernéticos respecto al mismo trimestre de 2024, que fue récord histórico. En cualquier caso, los titulares están ahí y la mejor manera de reducir las páginas de sucesos es actuar, es decir, poner medios personales y materiales. Porque resulta que no hay suficientes policías, sanitarios ni personal en los juzgados porque no se pueden permitir vivir aquí. Si no es para el bienestar de los indígenas, que sea para no perder turistas, toda vez que la seguridad es el bien inmaterial más valorado por los que nos visitan.