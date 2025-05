Existe una ley universal que garantiza que a toda acción le sigue una reacción de igual fuerza, pero en sentido contrario. Lo estamos viendo desde que el feminismo ha entrado en las instituciones. Los hombres se revuelven, les pica todo, se sienten amenazados. Que una mujer viniera a decirles, hace treinta años, que ellos también podían fregar los platos y cambiarle el pañal al bebé ya se lo tomaron con cautela y aceptaron a regañadientes, aunque de cara a la galería el pequeño gesto les permitiera presumir de ser un gran padre y un gran marido. Desde entonces las cosas se han afilado y, además de exigir igualdad en todos los sentidos, las mujeres -alcanzada, por fin, la independencia económica- son capaces de tomar sus propias decisiones, a menudo contrarias a los intereses de los varones que las rodean.

La fiebre liberadora no ha permeado todavía a todas las féminas, pero se andará. La acción, esta de romper las cadenas y gritar ¡Libertad!, estaba a la espera de la reacción. La misma fuerza, sentido contrario. Y ya llega. Es una marea sutil, lenta, casi silenciosa, pero empieza a subir con la esperanza de que nos cubra poco a poco hasta ahogarnos.

Miles de hombres lo sufren calladitos, otros miles se limitan a hacer las clásicas bromitas de mal gusto sobre tetas y culos, y ahora surgen los que agarran un micrófono y dicen abiertamente lo que piensan: que están discriminados, son víctimas, que en realidad las violentas son ellas. Cada semana muere asesinada una mujer a manos de su pareja, pero ocurre porque son malas y les chinchan hasta que no pueden más. Lo dicen y lo creen. Pero si tú no eres un asesino y tu mujer resulta tan insoportable, te divorcias y te vas. No la matas.