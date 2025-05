Les hores baixes, veles plegades

Les hores baixes de l’independentisme a les terres catalanes queden explicitades amb la cascada d’insults que ha rebut Iñigo Martínez, un basc d’Ondarroa que fa part del planter del Barça, per alçar una estelada durant el recorregut festós del planter per la ciutat amb les tres copes guanyades aquesta temporada. Així i tot, ha tingut sort. En temps de la Dictadura hauria acabat la vetllada a les masmorres de Via Laietana i una mica més enrere, els anys quaranta, en el Camp de la Bota. Penso en els comissaris Quintela o Polo Borreguero, en els germans Creix... Quin llepadits n’haurien fet d’un Iñigo engrillonat! Parlem, però, d’ara mateix.

Imagino que en veure onejar l’estelada orgullosament, enmig d’una marea humana, com si el president Puigdemont acabés d’arribar, Salvador Illa se’n degué dur un ensurt dels grossos. A començaments de juny, Pedro Sánchez reunirà els presidents autonòmics a Barcelona. És una manera, per part d’Illa, d’oferir-li la Catalunya del Procés en safata. Com el cap del Baptista, ja m’enteneu. Serà l’apoteosi de l’Estat de les autonomies, amb l’ovella esgarriada novament en el ramat. Illa malda perquè Catalunya es faci perdonar, de manera que aprofita la diada de Sant Jordi per fer el randevú a un dels escriptors espanyols més bel·ligerants amb l’1-O i reparteix creus de sant Jordi entre una grapada d’unionistes. No cal insistir, per tant, en l’estridència que va suposar l’aparició d’una estelada a la rua d’un Barça triomfant. El catalanisme plega veles arreu. Si a Catalunya aspiren a recuperar la política de peix al cove, a les altres terres ni això. A les Illes Balears, les polítiques de Pepé-Vox s’encaminen a desmantellar les escasses estructures de país amb una efectivitat notable. Endemés, tenen per endavant dos anys per acabar la feina sense que els comporti cap desgast electoral excessiu.

És cert que el PSIB es mou en vistes a un augment de la seva incidència a les urnes, no així (o si més no amb idèntics o semblants objectius) els partits regionalistes o d’àmbit local. De tant en tant, els uns i els altres, esvaloten el galliner, dit altre temps parlament. Res de l’altre món. Manuela Cañadas i Sergio Rodríguez miren quin dels dos la diu més grossa i, de passada, riuen per sota el nas en obligar la senyora Prohens a ventar-se les mosques per justificar les seves ximpleries. Ambdós són d’un món pretèrit, franquisme congelat. Ocupen un escó i opinen de llengua i cultura, paisatge i turisme sense saber-ne mè ni perdiu. Però s’ho passen d’allò més bé, ja ho he dit. A parer de Rodríguez la televisió de Don Fransisco era més bona, més objectiva i amb més continguts culturals que IB3. N’hi ha per a llogar-hi cadiretes...! Però són temps fèrtils per a l’insult, per a la beneiteria.

Amb motiu de rebre el premi Princesa d’Astúries, Eduardo Mendoza va ésser interrogat sobre quina Catalunya vol. Escolteu: aspira a una Catalunya a la qual «haya vino, corridas de toros, fútbol y felicidad para todos». Va tirar d’ironia, va procurar no engrunar-se...? Tant se val. Allò que va proposar-nos és retornar al paradís perdut, el del franquisme, sense que suscités ni una sola crítica. Amb una casualitat xocant. Mireu per on, el comentari d’evocacions retros del camarada Rodríguez té un encaix perfecte en el món mendozià. I...? Res a dir. Viure per veure. Això és tot.