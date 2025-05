¿Y si ellos no van?

En la radio entrevistan a uno al que presentan como investigador, cuyo nombre no me da tiempo a anotar, pero que, por lo visto, se dedica habitualmente a hablar y escribir sobre Ovnis. Según su tesis, si los gobiernos no han hecho públicas ya todas las pruebas que poseen de la existencia de vida extraterrestre es por temor a las negativas implicaciones que inevitablemente ello tendría. Sociales, políticas, económicas y hasta religiosas, apunta, muy campanudo él.

Esto último me deja algo inquieto y me pongo a pensar. Una vez me pregunté aquí mismo si el fin de semana siguiente al día en que nos visitasen por fin los extraterrestres habría liga y ahora resulta que la pregunta que realmente hay que hacerse es si habrá misa. Porque imagínense que nada más aterrizar nos cuentan que ellos no van. Que nunca tuvieron a un Jesús de Nazaret o, si tuvieron a alguien por el estilo en algún momento de su pasado, en lugar de matarlo, sencillamente pasaron de él o le dieron un par de palmaditas en la espalda y lo enviaron directo a un sanatorio.

¿Cómo nos deja eso? Supongamos también que nos cuentan que tampoco tuvieron nunca un profeta que asegurara haber tenido una revelación en alguna cueva perdida. ¿Qué repercusiones tendría ello para nosotros, aparte de saber que podríamos invitarlos a cenar sin tener que preocuparnos por lo que ponemos a la mesa?

Y luego está también el tema, no menor, de la fauna divina. Habría que enterarse, para empezar, si en su planeta tienen elefantes como los nuestros. Ya me dirán en qué lugar del escalafón queda Ganesha, el dios de la buena suerte hindú, si no tienen. O peor: ¿qué pasa si tienen pero también se los comen?