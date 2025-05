Cómo el día a día mina nuestra salud mental

Nuestro país mejora todos los indicadores económicos en los últimos años: hay más empleo, mejores sueldos, más derechos… Pero, en cambio, la realidad para muchas personas que nos rodean es que tan solo son datos, porque millones de personas se enfrentan cada día a la falta de vivienda, a empleos precarios, a condiciones de vida difíciles, a atascos interminables… Estos no son meros inconvenientes diarios; son factores que erosionan la salud mental de manera constante. Un hecho que se convierte en una crisis invisible pero agresiva para las personas y, por ende, para la sociedad.

La pandemia del COVID-19 provocó un incremento palpable de los trastornos mentales como son la ansiedad y la depresión. Además, las dificultades estresantes de nuestra realidad cercana provocan una acentuación que requiere de miradas amplias para su solución. La angustia de no tener un hogar, de no poder pagarlo o el temor a perderlo influye de manera directa en la estabilidad emocional.

Con precios desorbitados y salarios que no llegan a final de mes, muchas familias viven bajo la amenaza del desahucio o hacinadas en espacios insalubres. Muchas veces, aunque se toquen puertas como la de las administraciones, las de los propietarios de viviendas… estas puertas no se abren.

La inseguridad residencial es ampliamente descrita por los expertos como uno de los motivos de ansiedad crónica, depresión y/o trastornos del sueño. Cuando el propio techo se convierte en un lujo, el estrés es un compañero permanente.

Todo aquello que forma parte de nuestro día a día refuerza o merma nuestra salud mental. Y en este escenario, el empleo precario es, sin duda, uno de los pilares del malestar psicológico.

Trabajar para sobrevivir, no para vivir. Los contratos basura, los sueldos bajos y la amenaza del despido generan una incertidumbre constante que mina la autoestima. La precariedad laboral aumenta el riesgo del síndrome del ‘burnout’, las adicciones e incluso la ideación suicida. ¿Cómo construir proyectos de vida cuando el futuro es tan inestable?

La pobreza está presente en las sociedades de todo el mundo, no es solo una falta de dinero supone un entorno que niega derechos básicos. Niños que crecen en hogares sin calefacción, adultos que eligen entre comer o pagar medicinas… La ‘pobreza crónica’ genera tristeza, indefensión, baja autoestima, hay que tratarla de manera poliédrica.

No se puede obviar el desgaste diario del uso de las infraestructuras colapsadas: atascos a todas horas; transporte público saturado; barrios sin servicios básicos… Todo ello supone una exposición prolongada a entornos caóticos que, a su vez, deriva en irritabilidad, agotamiento, estrés, dificultad para concentrarse, etc. Puede minar la paciencia y favorecer la agresividad. La ciudad, en lugar de ser un espacio de oportunidades, se convierte en un laberinto de frustración. ¿Soluciones o parches?

Las políticas públicas suelen abordar estos problemas de forma fragmentada, pero urgen medidas integradas. La atención psicológica debe tener una visión de salud en todas las políticas: la vivienda digna como un derecho y no como un bien de especulación; salarios que cubran todas las necesidades y contratos estables e inversión en transporte y servicios públicos para reducir el estrés urbano.

La salud mental no es un lujo individual, es un termómetro social. Si seguimos ignorando cómo el sistema enferma a las personas estaremos condenando a generaciones enteras a la desesperanza.