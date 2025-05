Tiene gracia que ahora el Gobierno quiera meterle mano a la universidad privada alegando cuestiones de «calidad educativa». Yo cursé mi licenciatura en la universidad pública y posteriormente he hecho un máster en una universidad privada. La calidad de ambas es nefasta. Así de simple. Y lo es por la deficiente categoría de los docentes, el programa que ofrecen, la falta de seriedad… en fin, el mismo o parecido desastre que uno encuentra en prácticamente todos los ámbitos. Hay, por supuesto, estrellas que brillan en ese universo gris, profesores que destacan, siempre los ha habido, pero son eso, excepciones.

Y la gracia viene porque el que pretende exigir calidad es quien permite, y alienta, la pasmosa pérdida de calidad de la enseñanza pública desde su nivel más básico. De hecho, no son pocos los profesores universitarios que se quejan de que apenas pueden hacer frente a sus planes de estudio con alumnos que casi no saben leer, escribir, multiplicar o dividir. Chavales que han ido pasando de curso en curso en la Primaria y en la Secundaria sin haber forjado los conocimientos básicos que sustentan cualquier cuerpo de conocimiento.

Como es habitual, se entrevé un sesgo ideológico en las decisiones gubernamentales, que probablemente no tengan la menor relación con la calidad educativa y sí con el intento de frenar la proliferación de instituciones académicas vinculadas a la derecha. Debería preguntarse Pedro Sánchez, y su ministra de Educación, por qué nuestros estudiantes no consiguen aprender inglés a pesar de estudiarlo durante años; por qué casi no hay jóvenes que escriban sin faltas de ortografía; por qué una generación completa desconoce lo más elemental de la historia y la geografía.