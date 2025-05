LA BOMBA demográfica, como la definía anteayer este diario, es el fenómeno social más trascendente experimentado en Baleares desde 1229, cuando la invasión cristiana. Nada en estos ocho siglos se le acerca en cuanto a alteración del conjunto poblacional y por ende en la definición de las sociedades isleñas. Guerras, epidemias, emigraciones… nada.

EL TRABAJO periodístico -de Nekane Domblás- recordaba que en 2001 la líder del partido derechista y regionalista Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, abogó por imponer un tope al crecimiento demográfico porque si no «llegará un momento en que esto no será Mallorca, sino que será Hong-Kong y, cuando eso pase, no vendrá ni siquiera el turismo, ni el de calidad ni el de no calidad». Se la acusó de xenófoba pero sobre todo era superficialidad clasista -también llegó a asegurar, entre otras de esas perlas que le gustaba lanzar, que «todos los mallorquines tenemos dos casas», cuando ni el 5 % la tenía- y falsaria porque no pretendía que nadie se tomase en serio las muestras de su frivolidad característica. De hecho ni ella misma lo hacía, como prueba que podría haber exigido algo al respecto a la hora de firmar los pactos posteriores con el PP (2003) y la izquierda (2007) y no lo hizo, claro, igual ni se acordaba.

NO OBSTANTE y sin quererlo Munar señaló a su manera lo que hubiera merecido entonces atención seria por parte de la clase política. No la tuvo. En el tiempo transcurrido la población de derecho se ha incrementado en más de 400.000 personas y el número de turistas ha pasado de 8,7 a 18,7 millones en 2024. Fehaciente prueba de la contundencia del fenómeno. ¿Se puede hacer ahora algo? Si ni siquiera hay consenso sobre qué ni cómo... Además: la probabilidad de actuación decrece así como va pasando el tiempo. Ya son dos tercios de los residentes los que no tienen el recuerdo de cómo eran estas islas antes de la explosión -uno por edad y el otro porque no estaba aquí-, para ellos es lo único conocido y funciona. Y el tercio quejica restante -cuyos jóvenes son mayores de 50 años- no tiene mucho futuro por razón biológica.