Cosas que no comprendo III

Son tantas y tan variadas las cosas que no entiendo, que algunos días me levanto con una pereza descomunal y me cuesta ponerme en marcha. Simplemente por el hecho de tener que habitar este mundo tan raro, absurdo y asqueroso. Citaré un comportamiento cada vez más común con el que no puedo, por más que me esfuerce en comprenderlo. Podría referirme a la gran necesidad de fotografiarlo todo, desde un amanecer en la playa hasta los nuevos calcetines con dinosaurios, pasando por los platos del menú minimalista del sábado.

Pero la verdad es que de esto ya he hablado y habla mucha gente. Gente que, por otra parte, tiene su Instagram a reventar de cosas de este estilo. Lo de exponerse en las redes constantemente (el maquillaje de la fiesta o el juanete tan molesto que te está destrozando los calcetines con dinosaurios…) ya es nuestro pan de cada día. Hoy me referiré a otra cosa. Se trata de los abrazos a los árboles, una práctica que ha dado lugar a la llamada arboterapia. Según un reportaje que vi, en Cantabria existe un bosque de secuoyas impresionante. Es un lugar muy hermoso, con aquellos altísimos árboles. Bien, pues hay tanta gente que va allí para abrazarlos que ya se los están cargando. Las raíces salen de la tierra, algo que los perjudica. Y con tanto abrazo, alisan los troncos, originariamente rugosos. En fin, que dentro de unos años este bosque desaparecerá. Eso sí, después de haber servido como terapia a sus visitantes. Esta modita de los abrazos es bastante ridícula y, sin embargo, hay quien cree que al hacerlo se curará de sus dolencias. Hipertensión, asma, insomnio, ansiedad y depresión… A lo mejor hay que probarlo. Eso sí, con la cámara del móvil a punto. Faltaría más.