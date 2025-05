Solo música

Se supone que solo es música, que no está politizado. Pero Eurovisión dejó patente el pasado sábado la catástrofe de unas votaciones alteradas donde lo de menos es eso, la música.

Una tiene la certeza de que en el futuro se nos mirará con lupa justo los días que estamos viviendo hoy. Y se nos juzgará. ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Sonreíamos como si no pasara nada? ¿O por lo menos arrugamos el ceño desde el refugio de nuestra poltrona del sofá de casa mientras tecleamos furiosamente en internet? Hasta un evento que se supone menor desde el punto de vista histórico, como el de Eurovisión, se ha visto sujeto por la geopolítica.

La movilización para votar a Israel en la gala del sábado coincidió con nuevos ataques a Gaza. ¿Cómo se puede acostumbrar uno a la muerte diaria en las fronteras? ¿Se puede mirar para otro lado y bailar y cantar como si no se escucharan los alaridos de la muerte?

En todo ese espectáculo lamentable que vivimos el pasado sábado, lo de menos incluso es que España haya quedado antepenúltima con una propuesta que puede ser discutible: es cierto que ya huele un poco a rancio, pero no se le negará a Melody que es una profesional entregada, efectiva y solvente. Otro asunto es el manejo de los votos, la instalación del clima de terror cuando se hacen oír opiniones contrarias a la que determinadas personas intentan silenciar. España sufrió en la gala las consecuencias de la política internacional de Pedro Sánchez, además de los datos aportados por los comentaristas. Igual quedamos a la cola, pero por lo menos no miramos a otro lado.