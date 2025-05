Baleares, dos años apoyando a los autónomos

No son pocas las dificultades a las que se enfrentan los autónomos de nuestro país que cada día deciden seguir levantando la persiana de sus negocios. Un colectivo que ha demostrado ser un pilar imprescindible de la economía, a pesar de las muchas trabas que se encuentra. Y es que la gran mayoría de los autónomos de España no son las grandes empresas que nos quieren hacer ver, sino pequeños y medianos negocios que luchan para salir adelante en un contexto que no les es favorable. Un breve apunte, sólo en Baleares hablamos de más de 103.000 autónomos en una comunidad con una población activa de 640.200 personas.

La reciente subida de las bases de cotización, la inflación que arrastra la economía mundial desde hace unos años, la guerra de Ucrania o la inestabilidad provocada por la agresiva política arancelaria de Trump. Circunstancias, todas, que no han hecho más que agravar la situación de por sí compleja de los autónomos. A ello debemos sumarle la política recaudatoria y fiscalizadora de un Gobierno al que no le interesan ni el emprendimiento ni la empresa, más que para asaltar los bolsillos de quienes son un motor de la economía. Es necesaria una Administración que entienda las circunstancias de los autónomos y les brinde la ayuda que estos necesitan. Baleares cuenta actualmente con 103.601 autónomos. De hecho, en abril de 2025, nuestra Comunidad Autónoma registró un incremento del 2,2 % en el número de trabajadores por cuenta propia con respecto al año anterior. Y si tomamos los datos del primer cuatrimestre de 2025, el resultado es que en Baleares los autónomos han crecido en un 3,9 %. Esto se traduce en que somos líderes nacionales en el crecimiento de trabajadores por cuenta propia, a pesar de las muchas piedras en el camino. Datos que avalan, una vez más, el éxito de las políticas de apoyo al autónomo y al emprendimiento desplegadas en estos dos años por el Govern del Partido Popular.

Para cualquier autónomo, los primeros años son los más complejos. Es cuando se inicia el proyecto y en el que se gesta la cartera de clientes. Hay que amortizar una parte de la inversión y la capitalización es realmente complicada. Es un momento en el que toda ayuda es bienvenida y dónde entran en juego las políticas de impulso al emprendimiento, bonificación del 100 % de la cuota los dos primeros años para los nuevos autónomos y del 50 % el tercer año, así como el programa de bono para autónomos consolidados. Medidas puestas en marcha por primera vez en 2024 y que ahora repiten. De hecho, desde este 11 de mayo es posible acceder al trámite para solicitar la cuota cero para emprendedores.

A medida que nos acercamos al ecuador de la legislatura, está cada vez más claro que la apuesta del Govern del Partido Popular es el camino a seguir, pero hay que dar un paso más. Necesitamos un plan de apoyo y un plan estratégico para autónomos y emprendedores, pero también que el Gobierno Central ponga de su parte y entender el papel fundamental que juegan los autónomos en la economía española. De la misma forma, se deben incrementar las bonificaciones para la conciliación de la vida profesional y familiar. Porque los autónomos también derecho a conciliar. Es el momento de empezar a cuidar de un colectivo que durante años ha sido maltratado. Una política que Baleares lleva dos años practicando y que los buenos datos avalan.