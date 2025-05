Simplificar la PAC, una oportunidad

La reciente presentación del paquete de simplificación de la Política Agrícola Común (PAC), el miércoles de esta semana, por parte de la Comisión Europea, marca un momento clave para el campo europeo. Pero, sobre todo, representa una verdadera oportunidad para el sector primario de territorios pequeños y frágiles como las Islas Baleares.

Durante años, desde ASAJA-Balears hemos reclamado medidas sensatas que alivien la carga administrativa que soportan nuestros agricultores. Explotaciones familiares que, además de producir alimentos, se ven obligadas a invertir un tiempo excesivo en gestiones burocráticas que poco aportan a su viabilidad o al desarrollo del territorio.

La propuesta presentada por la Comisión responde, por fin, a estas reivindicaciones. Lo hace con un lenguaje claro y directo: menos papeleo, más eficacia, más apoyo real sobre el terreno. Y lo dice sin rodeos el propio Comisario europeo de Agricultura, el señor Hansen: «Estamos del lado de los agricultores y queremos que se dediquen a lo que mejor saben hacer: producir alimentos y proteger el medio natural.»

Entre los principales avances que contempla este paquete destacaría cinco: la reducción de los controles a una sola visita anual por explotación, el aumento del pago único anual para pequeños agricultores hasta los 2.500 euros, la consideración automática de las explotaciones ecológicas como cumplidoras de los requisitos medioambientales, la creación de pagos rápidos ante situaciones de crisis, y el impulso a la digitalización para que los datos solo se presenten una vez, en un solo sistema.

Estas medidas no solo suponen un alivio para el día a día de nuestros productores, sino que también envían una señal importante: la Comisión reconoce que el modelo actual de gestión de la PAC ha sido demasiado rígido, poco adaptado a las particularidades de cada territorio y, en muchos casos, un freno para la innovación y la competitividad.

Para Baleares, donde el tamaño reducido de las explotaciones, la insularidad y los sobrecostes estructurales dificultan aún más la actividad agraria, la simplificación es más que una mejora técnica: es una condición imprescindible para que podamos mantener vivo el sector.

Desde ASAJA-Balears vamos a trabajar activamente para que estas propuestas no se queden en una simple declaración de intenciones. Lo haremos en el marco estatal, a través de ASAJA Nacional, pero también aquí, dialogando con la Conselleria de Agricultura para lograr una aplicación real y eficaz. Necesitamos una administración moderna, digital y al servicio del sector.

La simplificación de la PAC es el camino para una agricultura más ágil, más competitiva y más sostenible. Pero también es el camino para que nuestros jóvenes agricultores vean futuro en el campo. No podemos perder esta oportunidad. El sector primario balear la necesita. Y la sociedad, también.