TVE en català a Balears

La creació d’un canal de Televisió Espanyola, que emeti en català, no pot excloure les Balears, on aquesta llengua té la condició legal de pròpia i oficial. La Constitució senyala que la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció. L’Estatut d’autonomia, llei orgànica de l’Estat, diu que les institucions han de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües oficials quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears. La Carta europea de llengües regionals o minoritàries, subscrita per Espanya, també compromet els poders públics de l’Estat en aquest mateix sentit.

La igualtat i la protecció que pregona l’ordenament jurídic sembla un eufemisme emprat per amagar una realitat ben diferent, en la qual el castellà, cada dia, disposa d’un major potencial per fer-se més fort i hegemònic en els territoris de parla catalana. TVE, la de tots, dels seus cinc canals en TDT que emeten a les Balears, no arriba ni a l’1 %, el temps que fan servir el català, la resta és en castellà. No parlem ja dels canals privats que emeten exclusivament en castellà.

Amb la llei a la mà, la creació d’un canal generalista en català de TVE, o d’altres emissions previstes, com les que afectaran el canal infantil i juvenil Clan, s’han de fer extensives a les nostres illes en TDT. La llei balear de normalització lingüística preveu la recepció dels canals en llengua catalana d’altres comunitats autònomes i mana el centre territorial d’RTVE a Balears la presència adequada del català en les seves emissions. Aquests preceptes marquen un camí cap a la igualtat de les dues llengües i propicien la dotació de continguts balears en aquests mitjans que haurien de ser compartits en el cas de TVE en català, tot i poder disposar d’alguns espais específics diferenciats.

Ara, la pilota és a la teulada dels polítics, que han de superar aquesta prova de foc per demostrar que el seu compromís amb la llengua és real i no un eufemisme buit de contingut que fa burla de la legalitat vigent. Madrid, com sempre, ja ha mostrat objeccions. Ningú no ens regalarà res. Un cop més, hem de reivindicar els nostres drets ciutadans, com a poble, per no ser marginats.