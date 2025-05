Una vez dijo uno de mis maestros que habían inventado una máquina capaz de recoger las ondas sonoras que quedaban flotando por ahí y que con ella podríamos oír las voces de nuestros antepasados. De eso hace mucho tiempo, pero aún no he visto la máquina. Mis maestros solían ser religiosos y ese en concreto se entusiasmó diciendo que podríamos oír la voz de Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Pero, en cierto modo, la máquina ya está inventada. Cuando un personaje muere, nos cansamos de oírlo en entrevistas pasadas, de verlo en filmaciones retrospectivas y no ha hablado tanto ni tan seguido como cuando muere. En la filmoteca duermen montones de personajes pretéritos, con sus voces y sus imágenes, que salen a relucir después de morir. No podemos oír ni ver a Jesucristo más que en películas de ficción, pero en cambio podemos ver y oír a Einstein, Marilyn, Kennedy, Gandhi, etcétera. Son como muertos que hablan, que se mueven en una eterna juventud, como James Dean, muertos a los que no se puede callar a pesar de haber desaparecido recientemente como Alain Delon o Donald Sutherland. Ni siquiera el tiempo les puede callar, aunque sí les hace hablar con menor frecuencia porque el olvido va cayendo sobre todos nosotros y solo con circunstancias favorables salen a relucir grandes hombres que las generaciones posteriores ni siquiera conocen. Entonces, los imitadores consiguen éxitos siguiendo las enseñanzas de personajes olvidados, haciendo versiones de triunfos resurgidos, explotando lo ya visto, lo que ya llegó a ser popular, aunque en su día fuera vanguardismo. Vuelven los ismos, impresionismo y sus secuelas, surrealismo, realismo... y los grandes como Leonardo, Beethoven o Shakespeare bostezan en sus tumbas. Pero vuelven a hablar, aunque sea indirectamente a base de imitadores, porque al fin y al cabo no hay nada nuevo bajo el sol. El pobre y el cardenal, todos van por un igual, dice el refrán. Todos somos iguales ante la muerte, solo que algunos consiguen hablar después de morir, y son un poco como el Cid Campeador, que ganó una batalla después de muerto.