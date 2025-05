Un TIB excluyente

El TIB (Transports de les Illes Balears) está concebido hoy día como un modelo excluyente para un determinado sector de la población. Agrava así la brecha digital en diferentes estaciones y sin una alternativa para los residentes que, por una u otra razón, han olvidado la tarjeta intermodal, dado que la única alternativa que ofrece, a pesar de contar con toda la documentación, incluida la tarjeta ciudadana, es pagar el billete en su totalidad. Es más, ni siquiera contempla la posibilidad de un descuento para los mayores de 65 años. Es una medida que, sin embargo, existe en otros destinos europeos, por lo que les obliga a acudir a las máquinas expendedoras, ya que en la «taquilla», o lo que quiera que sea esa ventanilla, tras la que se ubica un señor mirando el móvil, les dicen que allí no se venden. Entonces, ahí tienen a ciudadanos de avanzada edad enfrentándose a una pantalla que no sólo desconocen sino que, además, les pone muy nerviosos. Está claro que los gestores del TIB viven ajenos a quienes no están preparados para las nuevas tecnologías.